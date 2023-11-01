日本藝術祭最大獎金盃　弘光學生彩妝抱回台

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美髮系副主任陳佳惠日前帶領美髮系、妝品系7名學生參加亞洲時尚美容界盛事「2023 第71回日本藝術祭」比賽，總共奪得8座獎盃。陳佳惠表示，比賽曾因新冠疫情縮小規模，今年復辦國際賽事，直到比賽前1個多月才接獲主辦單位通知比賽主題為「永恆」，請選手運用專業技法創新詮釋，由於初賽按照過去比賽模式進行，這項轉變對台灣選手來說是一項大挑戰。
大三學生陳怡臻指出，妝品系指導老師劉美鈴建議跳脫既定思維設計造型來搭配彩妝，去查閱原住民族圖騰的意涵後，選擇排灣族公主來做造型，排灣族有階級世襲制度，百步蛇圖騰為貴族與頭目的專屬紋飾，她參考傳統服飾增加層次感去訂製公主服裝，為復刻出排灣族公主的高雅與貴氣，妝容上以刻畫出排灣族深邃的五官特色為主，搭配大量的珠光類型產品，創造出奢華且貴氣的公主風範。
指導學生參與此賽事多年的劉美鈴分析說，「這樣大膽的決定，可能大好也可能大壞。」日本評審講評時提及學生陳怡臻作品彩妝畫得很細緻細膩是得獎最主要的原因，她發現經歷過疫情衝擊，日本時尚美容界對於跳脫傳統的創新設計接受度大增，但不變的是對於彩妝技術專業度的要求。
「頒獎一直沒聽到自己名字，心想可能沒希望了，沒想到拿到最大獎。」陳怡臻說，練習時幾乎不曾在20分鐘內完妝，總是猶豫是不是該增加什麼來提升妝容精緻感，比賽前發現因日本氣候較乾燥模特兒皮膚卡粉，雖然上保養油還是無法全部改善，幸好老師一直提醒彩妝最主要就是盡力把妝畫好，比賽時專注在這點上，竟在時間結束前完妝，還有多餘時間可以加強定妝。
陳怡臻指出，從小練舞蹈，國中就讀舞蹈班，反而是幫同學做上台造型找到自信，所以高中轉而念北斗家商美容科，畫彩妝及做造型讓她很有成就感，很開心第一次挑戰國際賽事就替台灣拿回具有歷史意義的金盃獎座。
美髮造型設計系大四學生宋驊哲則是拿到剪髮造型組優秀獎（相當於第二名）及評審特別獎兩座獎盃，非常不容易。
宋驊哲說，8月開始到台北實習，剛好碰到實習店家旺季，只能利用下班時間構思及練習，他用地球來詮釋「永恆」，設計以藍色為基調的球狀髮型，搭配局部亮色捲髮增添活潑感，在比賽40分鐘時間內，要剪出流暢圓弧型瀏海最為困難。