中市「藝點通」成效　議員批「一點都不通」

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台中市議會今(1)日進行教育文化委員會業務質詢。議員陳俞融、陳雅惠、蕭隆澤、張芬郁、陳淑華、謝家宜等人關心台中市藝點通平台成立以來成效不佳問題，要求市府統合藝文活動資訊，納入藝點通平台，提供民眾完整資訊，並優化整合類似平台，避免重複開發、浪費公帑。
陳俞融說，藝點通2021年10月上線以來至今，2021年會員數為2,637人、2022年為2994人,2023年至目前為3,543人，看起來每年3-5百人成長，成長幅度不大，而加入藝點通會員後，雖可在手機通訊軟體中，得知最新活動及展覽消息,民眾可籍由藝點通平台，收集點數兌換文宣品。但陳俞融強調，這些對於市民完全沒有實質效用，且實際操作起來，不但最新消息還要外連其他網站，更新頻率也慢，等於無法直接了解全台中各個重要藝文活動資訊。
陳俞融說，台中市府那麼多平台，有台中通、台中市府官方LINE帳號等令人眼花撩亂的資訊平台，市府還要以創新之名，花費預算增設多少無人用的平台？藝點通平台更新維護推廣如此貧乏，對於一個一年要花新臺幣20萬元預算的平台，成效實在不佳，市民納稅錢不能被如此浪費。
陳俞融建議，藝點通成效低落，應將QR-code放在各文化場館及各類藝文活動入口處，主動提供對藝文活動有興趣的民眾加入，並轉型精進整合成單一入口網，增加發文頻率，且要提供喜愛藝文活動的民眾更多完整資訊，如所有場館展出場次、日期、可購買票數或剩餘位置的資訊平台，再統合至目前市府官方LINE帳號，才能將藝點通真正發揮效用。
市議員張芬郁也表示，文化局首創「藝點通LINE@」串聯19間博物館及地方文化館，花經費建置硬體，卻未考慮後續軟體維護，「LINE@」直接面對民眾，文化局沒人力處理，她建議要規劃藝術線上平台，可和數位治理局的台中通整合。
文化局表示，市府首創「藝點通LINE@」平台，民眾只要加入會員，就可獲得台中地方文化館舍的各項活動及表演資訊，並不定期推出優惠活動，吸引民眾報名參加，統計藝點通所發佈的活動，報名後實際參與人數達90%以上。
文化局指出，「藝點通LINE@」平台推薦的館舍，除文化部補助的博物館及地方文化館為主外，文化局亦積極輔導其它民間館舍加入，目前每月平均發布至少4則館舍活動訊息，如有特殊或大型活動也會增加發布則數，目前共累計119則，最新訊息為10月9日的手帳馬拉松活動。
文化局提到，台中市藝文活動相當多元，包含音樂、戲劇、舞蹈、繪畫、文學等，市民有多樣的參與管道和活動選項，藝點通於台中市各博物館、地方文化館均有張貼QR Code，後續也會於辦理活動時主動邀請民眾加入，鼓勵更多藝文愛好者使用，提高台中市文化館舍能見度。