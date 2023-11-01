郭董參戰／政見一次看　再拋「0到6歲國家養」搶救少子化

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經濟方面，郭台銘主張「打造台灣下一個黃金30年」，首先是重塑台灣在全球經貿戰略布局，成為G2供應鏈「全球經貿樞紐」，連結美國「三灣」，紐約灣「東部科技走廊帶」，芝加哥灣「中西部科技走廊帶」，和舊金山灣「西部科技走廊帶」，甚至加上墨西哥灣，深化台美產業合作，為台灣創造經濟利基。另聯合東京灣所代表的製造與流通產業，打造台灣為「全球台商後勤總部」，讓台灣佔據全球關鍵地位。
此外思索三大產業次世代龍頭明星，成為經濟持續增長發動機，郭台銘提及，健全的農業、工業（含高科技）與服務產業部門，是台灣在亞洲四小龍中得天獨厚的優勢。台灣不能沒有台積電，也不能只有台積電，政府有責任尋找三大產業的「明日之星」，運用AI人工智慧，提升產業附加價值，創造更多優質工作機會，擴大經濟獲利「贏者圈」。
郭台銘也提及，協助中小企業因應變局，讓台灣成為「隱形冠軍」孵化器，中小企業是台灣經濟起飛的基石，更創造台灣超過8成就業機會，政府有責任協助中小企業進行產業調整與轉型，作企業最堅強的後盾。
能源政策部分，郭台銘主張「以核養綠」，應比照日本恢復使用核能，有足夠的時間，來培養再生能源以及其他能源新科技的發展。短期目標則是未來3年應讓核三延役，另外突破各種技術及法規上的困難，爭取核一、核二能在最短時間內重啟運轉。
民生政見方面，郭台銘認為，企業與民眾雙贏，共享經濟成長果實，才是真正的社會正義。使老有所終，壯有所用，幼有所長，矜、寡、孤、獨、廢疾者，皆有所養，是國家未來領袖最重要的職志。
關於兩岸政策，郭台銘強調要創造兩岸和平，才能引資納才，增加國家整體競爭力。沒有企業敢把資金放在「火藥庫」，沒有人才會想在「砲火」下工作創業，沒有父母希望孩子活在「戰爭」威脅下。創造兩岸和平，活絡交流對話，是自己「金門和平宣言」的核心價值，更是台灣再創經濟奇蹟的基石。
關於醫療人員辛勞，郭台銘提出四帖藥方，包括運用人工智慧與大數據即時盤點需求，預估未來人力需求，定時邀集相關團體溝通對話；提升醫院推動「全責護理」，回歸專業降低負荷；籌措預算激勵人力留任，不再讓醫療人員做功德；成立「行政院智慧醫療辦公室」，打造智慧醫療生態系，讓醫療人員不再做功德，多管齊下維持國內醫療軟實力與競爭力。
郭台銘也搶攻婦女票，拋出「女性四支柱」，政策包括一定規模以上企業須出具性別工資差距報告、14周帶全薪產假、友善女性意願的《人工生殖法》修法與產孕婦每胎一萬元心理諮商補助，承諾打造「最懂女人心」的政府。
對於台灣人口快速老化，長期照顧需求逐漸增加，宣布優質五帖良藥，包括重度失能者入住住宿型機構每月補助2萬5000元；聘僱看護或自行照顧主，長照特別扣除額增加至24萬元；擴大照顧，70歲以上免巴氏量表評估；增加外籍看護引進國，並以國家資源積極攬才；均衡各類長照服務模式發展，兼顧不同被照顧需求。
最後一波政見著重新住民照顧，郭台銘喊出「打造5顆珍珠」政見，包括營造尊重多元文化友善環境；推動《新住民基本法》，完備新住民政策基礎；重視新住民心理健康，提升心理諮商服務量能；落實就業權益，減輕新住民經濟生活壓力；增加新二代學習資源，支持新二代母語教育。
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