蘋果發表會「這行字」是大彩蛋！官方曝光「掌鏡人」秘密

蘋果在台灣時間昨（10/31）早上舉辦今年的第三場發表會，採用預錄方式進行，會中發表M3系列晶片，而結尾時出現一行字「由iPhone 拍攝，Mac編輯」引發果粉討論。官方今（1）大方公佈拍攝花絮，全程由iPhone 15 Pro Max拍攝，就連空拍畫面都是，但即便是用手機拍攝，負責拍攝的導演是知名紀錄片導演布萊恩·奧克斯，搭配的器材和編輯軟體也都相當專業才能完成。同時，也能從此影片一窺蘋果發表會的高規格拍攝狀態。
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蘋果在「Scary Fast」發表會上推出M3 晶片的全新 MacBook Pro 和24 吋 iMac，會後公布整場30分鐘影片全由iPhone拍攝，整支影片大秀iPhone 15 Pro Max的強大夜拍優勢，不少果粉看到驚訝表示「不說真的看不出來是手機拍的。」
官方也公布了幕後藏鏡人的細節，使用 iPhone 15 Pro Max 拍攝，並邀請一群相當專業的拍攝團隊，由《Jim: The James Foley Story》和《Living with Lincoln》等獲獎作品的知名紀錄片導演布萊恩·奧克斯執導。曾參與製作《捍衛戰士: 獨行俠》的Jon Carr以及參與《變形金剛 3》製作的Jeff Wozniak擔任顧問。
導演奧克斯表示：「iPhone 15 Pro Max 拍出的畫面，可以媲美 2 萬美元的大型攝影機，令人驚豔。」Wozniak 則認為，iPhone 15 Pro Max 能夠將 ProRes 影片錄製到外接硬碟，並支援 Apple Log，是他們喜歡用高階數位攝影機拍攝的格式。
這次影片運用iPhone 15 Pro Max 內的Apple Log 編碼以高達 4K60 fps 的 ProRes 格式拍攝並存入外接硬碟。後製運用《Blackmagic Camera》App 和 Tentacle Sync 的整合功能，讓片場的 Mac 和預覽螢幕等所有裝置在整個製作過程中達到同步，拍攝過程使用 Beastgrip 提籠和支架等專業等級的拍攝器材。