郭董參戰／民眾黨期待合作 柯文哲仍想整合：遞件還是可以繼續談
鴻海集團創辦人郭台銘獨立參選總統，郭台銘與副手賴佩霞也在今（1）日下午2時前往台北市選委會送交連署名單，但未公布連署書數量。由於郭台銘與台灣民眾黨總統參選人柯文哲支持者重疊性高，民眾黨態度還是想整合，柯文哲則是表示，不放棄整合，遞件能可繼續談。
記者呂炯昌／新北報導
民眾黨立委賴香伶表示，雖然郭台銘將連署書送交北市選委會，但是之後還要經過中選會審核連署的名單，就像民眾黨主席柯文哲所說「團結一切可能可團結力量」，在11月20日之前郭台銘是否登記參選還是未知數，也許還是有機會共同努力，要看柯文哲之前與郭台銘的互動、是否有共同想法，在登記前是否有變化，當然還是期待。
針對是否會影響柯文哲的選舉步調，賴香伶表示，還是以現在的步調一步一步走，就像昨日在柯文哲競總舉辦的記者會宣布開始全台「壯遊台灣 - 眾望所歸」、「咖啡車 - 眾咖齊聚」、「公民監票 - 眾所矚目」等活動，步調都沒有停下來，不管郭台銘連署到送件，是否登記與否，互相整合才是重點，還需要大家智慧努力。
柯文哲競選總部上午召開「淨零碳排 永續未來」氣候政策記者會，對於郭台銘今天遞件後，在野怎麼整合？柯文哲說，團結一切可團結的力量，「郭董對台灣仍有他的重要性，財經上仍是一把手，政治上自己的態度跟其他人不一樣。」
柯文哲強調，不要一開始就把郭台銘排除出去，只要規則清楚，要進來就進來，並強調郭台銘遞件還是可以繼續談。