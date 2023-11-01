文中46球場頻出包　議員批規畫草率

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吳佩芸表示，文中46球場是附有兩座風雨籃球場、網球場及5人制足球場的綜合運動空間，南屯區居民都非常期待球場落成後的運動空間，但是去年8月動工時說好的年底啟用，不僅已經拖到現在將近一整年，而且過程更是漏洞百出，不少民眾在擔心球場會很難用。
吳佩芸指出，文中46先是在今年初發生網球場邊界過小的問題，後來他又收到許多民眾反映網球場和足球場沒有夜間照明設備、足球場圍欄缺乏防護軟墊等問題，令人質疑當初的設計規劃是怎麼審議過關的？
教育局長蔣偉民表示，照明設備部分近期將會辦理會勘，足球場防護軟墊部分亦可立即改善，另針對設計上的缺失，已經究責建築設計單位。
吳佩芸批評，一個斥資數千萬的公共建設，卻沒有事先就找專家來整體規劃，審查階段草率過關，直到東西做下去才發現有問題，東補一塊西補一塊，這樣頭痛醫頭、腳痛醫腳的行政能力，讓市民白白多等一年，也浪費人民的納稅錢，市府應該徹底檢討。
教育局表示，南屯區文中46球場獲教育部體育署補助1,620萬元，教育局自籌款1,080萬元，去年6月15日開工，設置2座籃球場、2座網球場、1座五人制足球場及廁所。
由於驗收時發現網球場有設計規格未符標準等缺失，教育局除究責建築設計單位外，更挹注約127萬元經費擴增球場緩衝空間，讓場地加速改善完成，已於今年5月完工。
教育局指出，目前球場已取得使用執照，場地配套措施及管理規範亦已完成，11月3日將開放民眾使用，委請黎明國中協助代管場地。