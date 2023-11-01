上班族難逃眼酸！維生素眼藥水真有效？眼科醫：「這件事」要注意
現代人長時間離不開螢幕，眼睛難免都有酸澀、發乾的問題，市面上也有不少號稱可以「舒緩眼睛疲勞」的眼藥水，部分更標榜含有特定維生素，但眼科醫師提醒，其實維生素眼藥水的成分還是以輔劑為多，就眼科學理上不會特別建議民眾要選購這類藥物，只要評估自己的需求購買即可。
記者林志怡／台北報導
長庚眼科部教授暨角膜科主任陳宏吉指出，民眾看到「維生素」眼藥水時，可能會以為藥水主要就是維生素組成的，但一般來說，含有維生素的眼藥水的組成還是以輔劑為主，維生素在含量的佔比上其實不會很高，換言之，目前眼科藥水中，沒有任何一款標準眼藥水的主要成分是維生素。
陳宏吉說，缺乏維生素會造成多種疾病，比如壞血病是缺乏維生素C所致、缺乏維生素A會造成夜盲，但通常到疾病程度，眼藥水能提供的幫助也非常有限。
很多藥妝店或通路都會販售舒緩眼睛壓力、酸澀的眼藥水，陳宏吉說，這些市售藥水裡頭也會多少含有一點維生素，比如維生素B、C、E等各種不同成分，也有些是含有維生素B12的眼藥水，而維生素B12在人體內主要是神經保護的效果。
不過，對於是否建議民眾自己購買這類含有維生素的眼藥水，陳宏吉指出，就眼科學理、學術上其實不會特別建議民眾這麼做，通常來說都是民眾自己去藥妝店或其他通路購買，只要考量自己的情況、評估是否有需要嘗試這樣的藥物，再決定要不要購買即可。