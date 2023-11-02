影／Joel Embiid比賽慶祝「空幹」猥褻動作　NBA開罰113萬台幣

NBA哈登人生／快艇恐用殘陣迎「洛城內戰」　Harden首秀時間曝光

▲快艇豪華陣容何時能完整體出賽?最快要等四天後。圖/取自網路
▲快艇豪華陣容何時能完整體出賽?最快要等四天後。圖/取自網路

記者廖聿偉/綜合報導

NBA今(2日)早10點將上演「洛城內戰」，快艇將迎來本季首次的Back to Back連兩天出賽，兩大主力Kawhi Leonard和Paul George能否出賽仍是未知數，而新交易來的James Harden應不會出賽。

我是廣告 請繼續往下閱讀
主帥Tyronn Lue坦言，Kawhi Leonard和Paul George上場與否要等到賽前幾個小時才會決定；球團必須保持警慎的態度，不能讓主力球員超負荷，畢竟現在球季才剛開打，又面臨連兩天出賽，球員的疲勞是否已恢復，是球團關注的焦點。

上季Kawhi Leonard和Paul George輪流掛病號，Leonard上季只打了52場，季後賽更因傷提前報銷，而George上季也只打了46場，健康問題一直困擾著快艇。而本季兩人已全勤出賽4場比賽，快艇戰績3勝1敗。

截至目前為止，James Harden的交易案尚未通過，因此不太可能在洛城內戰上場；不過快艇接下來將展開客場之旅，中間有長達4天的休兵日，Harden有足夠的時間調整，預計Harden披上快艇的首秀，將碰上紐約尼克。

影／用90秒告訴你Wembanyama有多神　美媒：顛覆籃球觀念！

NBA／Kevin Durant的27000分之夜被失誤毀滅　主帥Vogel非常不爽

影／別錯過！Wembanyama首度對決KD經典時刻　斑馬超扯灌籃

NBA／真假KD對決！馬刺狀元Wembanyama：至今沒人能守住KD

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞