極限體能王登上世界舞台！日本綜藝節目竟成為2028洛杉磯奧運項目
日本TBS電視台招牌熱門綜藝節目《極限體能王》（SASUKE），一直推陳出新受到歡迎，從1997年9月27日開播至今，已經有26年，如今2028洛杉磯奧運的《現代五項》中的馬術，將被取代，由《極限體能王》中的障礙賽取代，這項障礙賽，可說是第一次讓綜藝節目進入奧運，並且最有機會讓粉絲親眼所見，SASUKE的威力，尤其在美國已經有《American Ninja Warrior》，也是此節目的美國版，並大受歡迎。
記者吳政紘/綜合報導
現代五項主要有射擊、擊劍、游泳、馬術和越野跑，其中馬術雖然在亞運項目中，但在奧運已經越來越少人看，因此國際奧會也考慮用其他項目取代。
《極限體能王》目前在日本已經有40集，其中關卡十分吸睛，尤其聳立之牆（そり立つ壁）是極限體能王史上最經典的關卡之一，幾乎每屆賽事都有這個關卡，也最有可能在奧運中登場。
雖然目前尚未得知奧運會以何種方式呈現，但《極限體能王》已經登上世界舞台，極限體能王先生（MR.SASUKE）山田勝己從第一屆參加到現在，已經累積不少弟子，他說：「我花了25年在這個節目上，終於可以看到《極限體能王》奧運。」
山田勝己也在自家、工作地方鍛鍊體能，並且設計關卡模擬，還有不少「徒弟」，成立《山田軍團：黑虎》這樣熱血又有活力的山田勝己也說：「我想成為日本隊的監督（總教練）。」