降價40％！越南南部房產價格大跌　買家趕緊「撿便宜」

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另一位住在胡志明市的投資者也在10月以110億越南盾（約等同於新台幣1446萬元）於胡志明市新平郡購買一棟聯排別墅，而這棟別墅在8個月前還要價180億越南盾（約等同於新台幣2367萬元），房地產業者可以說是以「骨折價」出售。
一名同奈省的房地產仲介Minh Chau表示，由於許多投資者使用銀行貸款購買土地，承擔不了貸款額的投資人正在透過房價打折出售的方式來賣出房產，而當價格降價30%至40％時，能夠吸引買家購買。儘管賣出的數量仍然有限，但越南的二級房地產市場（secondary real estate market）確實出現了數樁成功的交易，不過與2021至2022年的價格相比，所有價格都折扣了30至40%，甚至50%。
業界人士分析，越南在經歷了2022年初短暫的房地產市場狂潮後，胡志明市及週邊地區的房地產市場在去年底陷入冰凍期，低迷狀態一直持續至今。今年的第二季度，主要城市地區房價跌幅放緩，但包括郊區在內的其他地區房價仍持續以驚人的速度下跌。
越南房地產開發商DKRA的專案總監Vo Hong Thang表示，價格下跌仍在繼續，今年迄今土地價格下跌了8%至12%。而大多數投資者都是以銀行貸款方式買房，而銀行貸款佔房產價值的60至70%。他表示，許多現金短缺的賣家可能會大幅降價尋找買家。
房地產開發商Phu Vinh Group執行長 Phan Cong Chanh指出，市場研究數據顯示，近幾個月來15至25%的折扣很常見。他預計價格下跌還將持續12至18個月，直到全球經濟和越南的財務狀況改善時，房地產市場的價格才有機會止跌回升。