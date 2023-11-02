名家論壇》泰華眼裡的泰國／來泰國「吃到飽」吧！

降價40％！越南南部房產價格大跌　買家趕緊「撿便宜」

▲越南的南部房地產市場價格仍低迷，買家能以降價40％的價格購入房產。（圖／翻攝自臉書）
▲越南的南部房地產市場價格仍低迷，買家能以降價40％的價格購入房產。（圖／翻攝自臉書）

國際中心賴正琳／綜合報導

越南經濟從去年底至今年第三季面臨寒冬期，房地產價格也受到影響，出現大量爛尾樓和泡沫化現象。雖然第三季開始經濟和房價都在逐漸復甦，越南的南部房地產市場價格仍低迷，近幾個月來賣家以100億至200億越南盾（417,000至834,000美元）脫手豪華別墅，降價幅度超過40％。

我是廣告 請繼續往下閱讀
越南快訊（VnExpress）》報導，一名公務員阮德海（Nguyen Duc Hai）在找房兩年後，10月以38億越南盾（約等同於新台幣500萬元）在越南平陽省順安市購買了一塊140平方公尺的土地，比去年同期的價格減少了20億越南盾（約等同於新台幣263萬元），折扣將近一半，讓他十分開心。

另一位住在胡志明市的投資者也在10月以110億越南盾（約等同於新台幣1446萬元）於胡志明市新平郡購買一棟聯排別墅，而這棟別墅在8個月前還要價180億越南盾（約等同於新台幣2367萬元），房地產業者可以說是以「骨折價」出售。

一名同奈省的房地產仲介Minh Chau表示，由於許多投資者使用銀行貸款購買土地，承擔不了貸款額的投資人正在透過房價打折出售的方式來賣出房產，而當價格降價30%至40％時，能夠吸引買家購買。儘管賣出的數量仍然有限，但越南的二級房地產市場（secondary real estate market）確實出現了數樁成功的交易，不過與2021至2022年的價格相比，所有價格都折扣了30至40%，甚至50%。

業界人士分析，越南在經歷了2022年初短暫的房地產市場狂潮後，胡志明市及週邊地區的房地產市場在去年底陷入冰凍期，低迷狀態一直持續至今。今年的第二季度，主要城市地區房價跌幅放緩，但包括郊區在內的其他地區房價仍持續以驚人的速度下跌。

越南房地產開發商DKRA的專案總監Vo Hong Thang表示，價格下跌仍在繼續，今年迄今土地價格下跌了8%至12%。而大多數投資者都是以銀行貸款方式買房，而銀行貸款佔房產價值的60至70%。他表示，許多現金短缺的賣家可能會大幅降價尋找買家。

房地產開發商Phu Vinh Group執行長 Phan Cong Chanh指出，市場研究數據顯示，近幾個月來15至25%的折扣很常見。他預計價格下跌還將持續12至18個月，直到全球經濟和越南的財務狀況改善時，房地產市場的價格才有機會止跌回升。

遊客從峴港轉到「這城市」！越南旅遊正夯　韓國遊客點出三大優點

越南成衣界巨頭大虧損！裁員近2000人　利潤蒸發逾九成

有望發展半導體人才庫！越南拼晶片業　專家分析三大優勢

越南企圖打造首座晶片廠！台灣力積電也參與　磋商進行中

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞