最新民調曝！三腳督亂鬥差距不到1％ 第一不是賴清德
選戰倒數72天，根據《Newtalk》公布最新民調顯示，在三腳督情形下，民進黨總統參選人賴清德支持度二度遭民眾黨柯文哲超車，國民黨侯友宜支持度也明顯上揚，三人呈現麻花膠著，民調都在誤差值之內，若納入無黨籍郭台銘，賴清德即便在佔優勢的四腳督情形下，領先第二名的侯友宜的差距也僅有0.37%。
記者陳威叡／台北報導
根據《Newtalk》最新民調顯示，若詢問「總統大選三腳督，您會投給誰？」結果依序為柯文哲29.58%、賴清德29.06%與侯友宜28.98 %，尚未決定12.38%，根據上月中民調比較，三人支持度變化，賴清德減少0.25%、柯文哲減少0.76%、侯友宜成長1.18%。而三人支持度呈麻花膠著狀差距僅0.6%，小於誤差值範圍。
若把郭台銘參選納入戰局，在「總統大選四腳督，您會投給誰？」民調結果依序為賴清德27.99 %、侯友宜27.62%、柯文哲25.84%、郭台銘9.39%與尚未決定9.16%。跟上月中民調相較，四人的支持度變化，賴清德增加0.35%、侯友宜增加1.29%、柯文哲減少0.1%、郭台銘減少1.03%。
《Newtalk》也說明，此次網路簡訊民調，新聞網站透過手機門號，於10月31日及11月1日隨機發送簡訊，邀請回答線上問卷；共成功回收1088份有效問卷，在95%信心水準下，抽樣正負誤差值正負3.03% 。