不只送汽車、房子 到台中購物加碼抽日本機票、200晚旅宿券
台中市政府慶祝「台中通」APP 下載數破211萬次，搭配台中購物節加碼送5組華航雙人來回日本機票、200晚台中知名飯店住宿券、5組40坪以上家庭豪華住宿券。市長盧秀燕表示，市府透過消費送住宿的方式，鼓勵全國各地民眾到台中吃喝玩樂住，希望吹起旅遊風帶動更多商機。
記者顏幸如／台中報導
台中市政府將原本的「台中購物節」APP整合為「台中通」APP，從參與購物節抽獎、各商家優惠、活動行事曆、社會福利查詢甚至陳情市長信箱，都能在APP進行。上星期台中購物節開跑後，「台中通」下載迅速突破200萬，目前已達211餘萬次。
為了感謝民眾大力支持，數位局聯手經發局、觀旅局促成「好事雙重奏」活動，為原本已有抽房子、送汽車等誘因的台中購物節加碼，今（2）日由盧秀燕主持記者會，再宣佈「驚喜抽」。
「好事雙重奏」配合2023台中購物節，第一重「消費加碼抽」提供200晚住宿券，參與的台中知名飯店包括裕元、豐邑Moxy、日光溫泉、福華、林酒店、兆品、承億文旅、鳳凰酒店等12家；「收據加碼抽」針對「收據專屬抽」提供5組日本雙人來回華航機票；「驚喜抽」提供5組台中知名飯店40坪以上豪華渡假房住宿一晚。
台中購物節活動於10月26日至12月26日止，台中通APP下載網址：https://tcpass.taichung.gov.tw/app-info/index。