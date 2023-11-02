駐德代表酸藍營恐被幹掉　立委評「有失高度」要求約束官員言論

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對此，國民黨立委李德維在外交國防委員會質詢吳釗燮時詢問，認為外交官適合做這樣的評論嗎？「你可能會說他在下班時間闡述他的想法，但真的恰當嗎？」吳回應，這是謝志偉的個人臉書，也是他的個人評論，但以外交部的觀點來看，外交部的作為應該超出黨派出外。
李德維再問，那謝志偉的言論有超過黨派之外嗎？吳釗燮表示，有落入黨派的意見的可能性，但沒有經過具體的調查，無法確定是否他在下班時間所做的事情，目前無法下定論。李德維則請外交部去調查，並在下一次來外交國防委員會備詢時給予回應、以及謝志偉要提出相關報告。吳釗燮則說，會請同仁去了解，但據他了解，謝志偉下班之後睡覺的時間很短，寫作能力有很強很快速，所以應該是在下班後寫的；也引發現場官員、立委、媒體哄堂大笑。
另外，淡江教授黃介正質疑諾魯總統突然下台顯示外交部情報失靈。外交部指出該報導立場偏頗，並批黃介正未經查證做出不實臆測殊為可笑，「真枉具學者身分」。國民黨立委江啟臣則在質詢表示，縱使今天批評者不是學者是一般老百姓，都有資格去批評外交部，外交部沒有必要用這種字眼去回應，這是高度的問題。吳釗燮則回應，謝謝指正。
廖婉汝也說，針對學者回應部分，有立委提出訂正，希望外交部有外交部的高度，這是一部分；但駐外大使不管是公開評論或是個人臉書，都代表政府，外交部還是要約束一下，「是上班時間還是下班時間寫臉書這不重要，重要的是身分是大使就不應該這樣子談論。」