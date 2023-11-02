新光大公主遞補立委滿週年　吳欣盈：一天當三天用為台灣貢獻

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吳欣盈提到，今年4月請完產假後，立即陪同民眾黨主席柯文哲訪美 進行政黨交流 ；7月，有幸成為台灣第一位參加歐洲議會公聽會的立委；10月又代表台灣民眾黨首度參加了台美國防工業論壇。除此之外，我還充分運用自己世界經濟論壇(WEF)青年領袖的國際網絡，參加了歐盟的AI人工智慧發展論壇 ，以及邀請國際各領域專家進行視訊會議，積極保握每次為台灣發聲的機會
不過，吳欣盈表示，擔任立委這一年來，發現本位主義作祟、很難跨部會整合。例如，她推動成立主權基金的修法，雖然獲得立法院66位委員的聯署支持，但經詢問央行、財政部、經濟部、國發會時，各相關部會的答覆幾乎都是「支持、但不能由我負責」。 政府缺乏部會整合機制 ，她認為就是目前台灣擁有全球第四高的外匯存底，卻在國際金融的影響遠輸給新加坡的主因。
吳欣盈也提倒，影響出口業者生存的歐盟CBAM碳關稅調整機制 ，她去年就提出政府因應措施應成立單一輔導窗口，至今還是環保署與及經濟部下屬各單位各有各的0800專線，讓業者電話打到無所適從。
吳欣盈指出，她最近拜訪幾位歐盟駐台代表，他們都對台灣號稱科技大國，卻無法解決資安外洩問題感到不解，「烏克蘭網路設施被炸三天後就能透過異地備援復原，請問台灣需要多久？」
吳欣盈表示，以上感觸讓他更支持本週國民黨主席朱立倫與柯文哲的政黨協商，有關國會功能強化的主張：總統應赴立法院進行國情報告，聽取立院黨團建言後，再補充報告，行政院長應獲得立法院多數支持，重要部會首長應赴立法院聽證報告。這些共識可再一步發揮國會的監督和問責功能，來追究政府或是公職人員的不法或是不當行為，以確保政府施政的透明和負責。