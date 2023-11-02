「天安門母親」周淑莊病逝　六四未獲平反成遺憾

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張先玲指出，周淑莊是最早參加「天安門母親」組織的成員之一，是很能幹的人，早期常常騎著自行車去尋找受難家屬，也經常在她家聚會，大家互相聊一聊，減輕心中的痛苦，然後也談談如何為親人討還公道。
張先玲說，周淑莊因兒子死於非命遭受沉重打擊，過去20多年更因為中風而半身不遂，但作為核心成員，即使行動不便，多年來仍堅持信念，只是「六四」未獲平反是她晚年最大的遺憾。
張先玲提到，周淑莊在別的事情上，有時候神智不是很清楚，但是一提到「六四」、一說到「天安門母親」，就馬上清醒過來，最後一次探望，周淑莊說，「這件事情只能麻煩你們了，我現在也動不了了，不解決這個問題我是死不瞑目」。
報導指出，1989年6月4日凌晨，24歲的北京清華大學化工系畢業生段昌隆在民族宮附近遇上戒嚴部隊與民眾形成對峙。段昌隆上前準備勸解，被戒嚴部隊軍官近距離開槍射中心臟大動脈死亡。
身在美國的民運人士周鋒鎖對段昌隆為抵抗強權而犧牲生命仍記憶猶新，表示段昌隆是清華大學的學生，在各方面都非常優秀，很受同學的尊敬。
周鋒鎖表示，周淑莊和「天安門母親」其他成員的堅毅令人尊敬，35年過去，大家都進入了老年、慢慢去世了，路的確是太漫長了，希望周淑莊離世能喚起更多人關注、支持「天安門母親」組織，讓她們的呼聲能有迴響。（編輯：唐佩君/周慧盈）1121102