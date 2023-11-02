陳慧翎癌逝！「千人選中她」簡嫚書淚謝當年慧眼：豐富了我13年
金鐘導演陳慧翎昨（1）日於台北萬芳醫院癌逝，享年48歲。女星簡嫚書靠著陳慧翎執導的《那年，雨不停國》出道，得知陳慧翎過世，她也不捨表示，「妳的慧眼，豐富了我這13年的時光。」
記者薛羽彤／綜合報導
簡嫚書出道的第一部戲劇，就是陳慧翎執導的《那年，雨不停國》，她也憑此劇入圍金鐘獎最佳女主角。陳慧翎不幸病逝，演藝圈各個好友都發文弔唁，簡嫚書也曬出兩人合照表示，「又美又帥氣就是妳。妳的慧眼，豐富了我這13年的時光。是妳的引領，使我成為一位時時刻刻都充滿感激之心的演員。2010年3月的那場雨，至今仍滋潤著我的心。」
事實上，當年陳慧翎看中簡嫚書憂鬱的氣質，從2000多位甄試者選出她，開啟她的演員之路，至今使她成為家喻戶曉的演員。
歌手丁噹成名曲〈我愛他〉就是陳慧翎執導的《下一站，幸福》主題曲，她曾說過當時戲劇熱播中，走到KTV都能聽見大家在唱〈我愛他〉，丁噹也靠著這首歌打開知名度。得知陳慧翎過世，丁噹不捨表示，「親愛的女孩兒，親愛的大才女，親愛的陳慧翎導演，回到天上做一個快樂幸福的天使。謝謝妳，留给世界這麼多美麗的作品，會一直想妳。」