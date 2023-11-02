小學生瘋玩蘿蔔刀！整組系列曝：蝴蝶刀、蘿蔔球　發明者身分起底

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據大陸媒體綜合報導，這個蘿蔔刀的起源是由一名在武漢讀書的大學生，利用3D列印機做出來的，他某日將其發佈到抖音帳號「瘋狂的問號943」後，一個晚上就突破500萬的觀看次數，隨後蘿蔔刀就在大陸爆紅，進而被大量生產，後來該玩具也傳進台灣。
🟡蘿蔔刀的售價為何？還有其他全套組！
蘿蔔刀平均的售價大約落在台幣45至55之間，小小一支攜帶非常方便，尤其又在文具店、書店等地買得到，價格又是許多學童負擔的起，因此開始流行。而除了蘿蔔刀之外，其實還衍生出「蝴蝶刀」、「蘿蔔球」、「蘿蔔梳」以及許多的特別版蘿蔔刀，看是會發光還是夜光的蘿蔔刀都有。
🟡蘿蔔刀怎麼玩？家長得知破壞力驚嚇
蘿蔔刀基本是由刀柄及刀芯組成，利用刀柄滑動刀芯，接著輕輕一甩就可以把刀刃甩出，由於是塑膠製品，所以在甩刀刃時會發出清脆的喀喀聲音，如果操作非常順的話，會有一種絲滑療癒感，所以不少人也當此事一個療癒玩具。
但是因為蘿蔔刀畢竟還是「刀」，只是用塑膠製成，但實際拿出蘿蔔刀在紙張上用力出力的話，紙張還是會割破；如果大力在蘋果上切劃，蘋果肉也會被蘿蔔刀給割下來，其實還是具有一定破壞力。
看完文章後，你是否又更了解「蘿蔔刀」一些了呢？目前台灣已有不少縣市已函知各中小學禁止將蘿蔔刀帶進校園，請各校審慎留意，家長也要多關切孩童遊玩玩具的情況。高雄市港和國小老師劉育豪日前也在臉書發表觀點表示，與其下達攜帶禁令，不如讓孩子釐清正確觀念「好好使用」蘿蔔刀，也獲得許多人的認同。