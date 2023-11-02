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小學生瘋玩蘿蔔刀！整組系列曝：蝴蝶刀、蘿蔔球　發明者身分起底

▲名為「蘿蔔刀」的伸縮折疊塑膠玩具，近日在抖音及中國的中小學校園爆紅。（圖／翻攝自微博）
▲名為「蘿蔔刀」的伸縮折疊塑膠玩具，近日在抖音及中國的中小學校園爆紅。（圖／翻攝自微博）

記者張嘉哲/綜合報導

近日小學生、國中生之間流行了一種玩具塑膠刀，名為「蘿蔔刀」，是從社群軟體抖音爆紅的一種玩具，透過3D列印技術很快流通到台灣，在市面上非常容易買到，成為最近學童的熱門玩具。不過由於蘿蔔刀雖然是塑膠製，但仍有一定危險程度，因而受到全台各縣市學校的關注，也陸續許多縣市宣布「禁止攜帶蘿蔔刀」到校，甚至這才讓許多家長知道有這樣玩具的存在！究竟蘿蔔刀從何而來？其危險程度又是如何？《NOWnews》為您一文整理。

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🟡蘿蔔刀從何而來？發明者只是大學生

根據大陸媒體綜合報導，這個蘿蔔刀的起源是由一名在武漢讀書的大學生，利用3D列印機做出來的，他某日將其發佈到抖音帳號「瘋狂的問號943」後，一個晚上就突破500萬的觀看次數，隨後蘿蔔刀就在大陸爆紅，進而被大量生產，後來該玩具也傳進台灣。

▲名為「蘿蔔刀」的伸縮折疊塑膠玩具，近日在抖音及中國的中小學校園爆紅。（圖／翻攝自劉育豪老師臉書）
▲名為「蘿蔔刀」的伸縮折疊塑膠玩具，近日在抖音及中國的中小學校園爆紅。（圖／翻攝自劉育豪老師臉書）
🟡蘿蔔刀的售價為何？還有其他全套組！

蘿蔔刀平均的售價大約落在台幣45至55之間，小小一支攜帶非常方便，尤其又在文具店、書店等地買得到，價格又是許多學童負擔的起，因此開始流行。而除了蘿蔔刀之外，其實還衍生出「蝴蝶刀」、「蘿蔔球」、「蘿蔔梳」以及許多的特別版蘿蔔刀，看是會發光還是夜光的蘿蔔刀都有。

▲蘿蔔刀不只有迷你版，還有巨大版的，甚至周邊還有蘿蔔梳、蘿蔔球、蝴蝶刀。（圖/翻攝抖音）
▲蘿蔔刀不只有迷你版，還有巨大版的，甚至周邊還有蘿蔔梳、蘿蔔球、蝴蝶刀。（圖/翻攝抖音）
🟡蘿蔔刀怎麼玩？家長得知破壞力驚嚇

蘿蔔刀基本是由刀柄及刀芯組成，利用刀柄滑動刀芯，接著輕輕一甩就可以把刀刃甩出，由於是塑膠製品，所以在甩刀刃時會發出清脆的喀喀聲音，如果操作非常順的話，會有一種絲滑療癒感，所以不少人也當此事一個療癒玩具。

但是因為蘿蔔刀畢竟還是「刀」，只是用塑膠製成，但實際拿出蘿蔔刀在紙張上用力出力的話，紙張還是會割破；如果大力在蘋果上切劃，蘋果肉也會被蘿蔔刀給割下來，其實還是具有一定破壞力。

看完文章後，你是否又更了解「蘿蔔刀」一些了呢？目前台灣已有不少縣市已函知各中小學禁止將蘿蔔刀帶進校園，請各校審慎留意，家長也要多關切孩童遊玩玩具的情況。高雄市港和國小老師劉育豪日前也在臉書發表觀點表示，與其下達攜帶禁令，不如讓孩子釐清正確觀念「好好使用」蘿蔔刀，也獲得許多人的認同。

▲已經有學校廣播公告不准攜帶「蘿蔔刀」來學校，否則將依校規處理。（圖/爆廢公社二館）
▲已經有學校廣播公告不准攜帶「蘿蔔刀」來學校，否則將依校規處理。（圖/爆廢公社二館）

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