吳音寧批無心理解農村 柯文哲反擊爆新潮流趕走韓國瑜搶北農內幕
柯文哲日前批評前農業部長陳吉仲推動農民保險是「大撒幣」。民進黨彰化縣第3選區立委參選人吳音寧昨日透過臉書表示，柯文哲到彰化溪州農村視察時拿米敲頭，自顧自說「米怎麼是硬的」，在場農民不知道如何回應，質疑柯文哲無心理解農村。對此，柯文哲今（2）日反嗆表示，在他台北市長任內民進黨新潮流硬塞人進「台北農產運銷公司」（北農），試圖控制全台的農產價格，並直呼「新潮流不倒、台灣不會好」。
記者呂炯昌／新北報導
柯文哲下午2時在位於新莊的全國競選總部舉辦開箱記者會，媒體聯訪時被問到吳音寧質疑說他拿米敲頭是否是真的？柯文哲表示，米每一包抽真空都是硬的啊。
話鋒一轉，柯文哲強調，北農事件是台灣歷史的轉淚點，韓國瑜本來在北農過的好好的，直言新潮流「搶了菜攤失了天下」，新潮流硬逼韓國瑜走，本來他幫韓國瑜是市府安排一個有給職市政顧問，但是新潮流反對，「不管怎樣韓國瑜還是有義氣」，韓對他說不要製造你困擾就走了，台灣充滿驚奇後面故事大家都知道。
柯文哲指出，北農當年是新潮流一定要搶，「去問段宜康他塞了多少人給我」，至少來個專業的，結果一直換，最後來一個說這個可以扯上邊，當時是新潮流強迫北市府接受，硬要北農董事長跟總經理綁在一起投票，政府事業跟國營事業現在不是政治酬庸，就是樁腳，新潮流以為控制北農就能控制台灣農產品價格、對各縣市農會產生影響，台灣應該永遠往前進步，但老話一句是「新潮流不倒，台灣不會好」。