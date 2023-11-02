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吳音寧批無心理解農村　柯文哲反擊爆新潮流趕走韓國瑜搶北農內幕

▲台灣民眾黨總統參選人柯文哲在位於新莊的全國競選總部舉辦開箱記者會。（圖／記者呂炯昌攝，2023.11.02）
▲台灣民眾黨總統參選人柯文哲在位於新莊的全國競選總部舉辦開箱記者會。（圖／記者呂炯昌攝，2023.11.02）

記者呂炯昌／新北報導

柯文哲日前批評前農業部長陳吉仲推動農民保險是「大撒幣」。民進黨彰化縣第3選區立委參選人吳音寧昨日透過臉書表示，柯文哲到彰化溪州農村視察時拿米敲頭，自顧自說「米怎麼是硬的」，在場農民不知道如何回應，質疑柯文哲無心理解農村。對此，柯文哲今（2）日反嗆表示，在他台北市長任內民進黨新潮流硬塞人進「台北農產運銷公司」（北農），試圖控制全台的農產價格，並直呼「新潮流不倒、台灣不會好」。

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柯文哲下午2時在位於新莊的全國競選總部舉辦開箱記者會，媒體聯訪時被問到吳音寧質疑說他拿米敲頭是否是真的？柯文哲表示，米每一包抽真空都是硬的啊。

話鋒一轉，柯文哲強調，北農事件是台灣歷史的轉淚點，韓國瑜本來在北農過的好好的，直言新潮流「搶了菜攤失了天下」，新潮流硬逼韓國瑜走，本來他幫韓國瑜是市府安排一個有給職市政顧問，但是新潮流反對，「不管怎樣韓國瑜還是有義氣」，韓對他說不要製造你困擾就走了，台灣充滿驚奇後面故事大家都知道。

柯文哲指出，北農當年是新潮流一定要搶，「去問段宜康他塞了多少人給我」，至少來個專業的，結果一直換，最後來一個說這個可以扯上邊，當時是新潮流強迫北市府接受，硬要北農董事長跟總經理綁在一起投票，政府事業跟國營事業現在不是政治酬庸，就是樁腳，新潮流以為控制北農就能控制台灣農產品價格、對各縣市農會產生影響，台灣應該永遠往前進步，但老話一句是「新潮流不倒，台灣不會好」。

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