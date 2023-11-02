環境部攜手NASA追蹤氣候變遷 亞太檢校訓練中心在台成立
環境部今（2）日公布，與美國太空總署（NASA）合作、成立「亞太AERONET檢校訓練中心（Asia Pacific AERONET Calibration and Training Center，簡稱APAC）」，且NASA將持續與環境部合作、於鹿林山背景測站成立校正平台，有助於提升空氣品質監測資料品質與對推動氣候變遷研究。
記者林志怡／台北報導
環境部長薛富盛指出，亞太AERONET檢校訓練中心將協助東南亞國家光度計的校正，並與國家太空中心（TASA）密切合作，提供有價值的氣候變遷資料給全世界。
薛富盛說，環境部的鹿林山測站20年來與NASA、氣象署及TASA皆合作密切共享資料，該測站的太陽光度計監測大氣氣膠光學厚度已經加入了NASA相關監測計畫，作為全球衛星觀測比對驗證之用。
薛富盛也提到，許多地方政府在制定空污防制政策時，都曾經參考相關觀測數據，檢校訓練中心成立後，也將讓台灣成為資訊的供應者，提供亞洲與東南亞非常有用的資料，協助區域性的空污治理與減碳策略。
氣象署長程家平則表示，過往氣象署與環境部在空氣品質持續合作，攜手於空品預報與包括國人所關注的PM2.5等空品監測，並與國際合作，當中廣泛使用了NASA衛星觀測資料，衛星資料與地面資料相互比對驗證可提高準確度，並優化觀測品質，以精進區域性觀測。
此外，程家平認為，中心成立後，臺灣學者將對資料的掌握度更有信心，不僅優化研究品質、培育專業人才，在研究領域中更具國際競爭力，更將對東南亞各國有所幫助。