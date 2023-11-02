駐德代表謝志偉爭議言論一籮筐　曾槓上馬英九、今酸藍營恐被幹掉

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謝志偉在新聞局長任內的爭議言論，包含曾經要求國民黨公佈戒嚴時期與目前司法系統內的該黨黨員人數；此外，涉及政治人物司法案件的法官、檢察官，必須上網際網路公佈自己「有無加入政黨」及「加入哪個政黨」；或拿馬英九和同時期留美的台獨人士陳文成博士相比，說「有兩種人在美國讀書，一種人執行當時一黨獨裁專政的政策，監視具有自由民主思想的台灣學生。同一年，一九八一年，兩種人回台灣，一個去當官，一個冤死」，遭到馬英九提告，後獲得不起訴。
2016年8月31日，謝志偉二度特任中華民國駐德代表，但上任半年又因爭議言論鬧出風波，該年12月，新竹市光復高中學生變裝扮演納粹引發軒然大波，他在臉書中表示，會發生這種事件，關鍵原因是「納粹陰魂還在台灣」，隨後更突然將砲口轉向，批有些人把國旗當圖騰，放大、揮舞、恐嚇或甚至毆打國人，是典型納粹的特徴之一。引發時任外交部長李大維表示，謝志偉是駐外代表，不再是教授或是電視節目主持人，會再與謝志偉溝通。
2017年，謝志偉在德國主持國慶酒會時，台上的橫幅中文寫著「慶祝中華民國106年慶祝酒會」，德文竟然寫「慶祝一個民主政體的106年生日」，未出現中華民國，時任行政院長賴清德也表示，「應該要有中華民國」。
2021年，謝志偉則在國慶日時，持「台灣獨立」布條拍照引來批評，他更在臉書寫下，「中華民國國旗之所以至今仍舊鮮紅，是因為曾在台灣補了幾十年的鮮血；我們也就不瞞了，就算手裏頭舉著這面國旗，我們心裡頭想的還是台灣。」又引發爭議。
2022年，在外交部給立法院的專案報告中，寫「中華民國台灣是主權獨立國家」，引發立委曾銘宗批評外交部次長俞大㵢，指正式文書上竟改國名，「你是肖ㄟ喔」，駐德代表謝志偉則反批「看到『台灣』就抓狂的人，都幾十年了，也該『解瘋』了吧！」。
同年，前聯電董事長曹興誠在立院記者會上狂批《中天新聞》是「匪台」，被中天提告「惡意誹謗」後，謝即在臉書說「看看他們如何開始醜化曹董，我們就知道，曹董的話他們有聽懂。」而
謝志偉常在個人臉書中針貶時事，且政黨傾向明顯，批侯、批柯，以及其厭惡中國、反共的立場鮮明，但在謝志偉頻繁的發言同時，身為駐德代表、具外交官身分的他這些發言是否適當？外界也會有其評斷。