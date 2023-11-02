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美暫停升息傳遞4訊息！銀行估美元續高位　建議股債這樣投資

▲美國聯準會（Fed）宣布利率暫時不變，但為了確保遏制通膨率降至2%的目標，年底前仍不排除會再度升息。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國聯準會（Fed）宣布利率暫時不變，但為了確保遏制通膨率降至2%的目標，年底前仍不排除會再度升息。（圖／美聯社／達志影像）

記者顏真真／台北報導

美國聯準會（Fed）宣布暫停升息，利率維持5.25-5.5%區間，但也保留未來升息的空間。對此，國泰世華銀行指出，聯準會暫停升息背後也釋出4大訊息，若未來經濟數據意外升高，仍不排除有進一步升息的可能性。同時，受限高利環境，美國第4季經濟表現恐降溫，對股市評價面也會形成壓力而震盪，但因製造業獲利情形正在改善、庫存逐漸落底，股市下檔空間有撐，而美元將續維持高位，直到市場對升息循環結束的預期進一步升高後，才會從目前的高位展望趨貶。

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國泰世華銀行分析，美國聯準會(Fed)宣布暫停升息，也釋出4訊息，包括一、利率維持5.25-5.5%區間，持續維持高利緊縮環境，以確保通膨回落至2%目標；二、近期美國長債殖利率勁揚，已達成緊縮金融市場的效果，給予聯準會靜觀其變、維持利率不變的空間；三、在經濟動能相對強韌下，聯準會依舊保留升息空間，假使未來經濟數據意外升高，仍不排除有進一步升息的可能性；四、12月FOMC會議舉行前，需觀察後續經濟指標變化，包含明日公布的非農就業人口變動（NFP）與失業率、11月14日的消費者物價指數（CPI），與11月30日的個人消費支出物價指數（PCE）數據。

至於這次美國再次停止升息，國泰世華銀行認為，在總經面，受限高利環境，美國第4季經濟表現恐降溫 。這次暫停升息，並將利率維持在高位更久，意謂著後續經濟復甦力道將受限於高利環境，預計美國第四季經濟成長將不如第3季的季增年率4.9%。如經濟活動降溫，加上通膨回落程度更大，預估2024下半年才可能出現降息空間。 

在股市部分，製造業獲利漸改善，顯示基本面正在好轉。國泰世華銀行表示，受高利環境影響，對股市評價面形成壓力而震盪。但製造業獲利情形正在改善、庫存逐漸落底，顯示基本面正在好轉，對於股市下檔空間有撐。長線而言，股市前景依然看好，若拉回應站在買方思考，可分批布局優質大型股。

在債券方面，預期利率仍將保持高位，升息尾聲之際為極佳布債時機。銀行分析，在高利環境下，債券利率仍將保持高位。隨核心通膨持續降溫，聯準會走入升息尾聲大方向不變，預估長線公債殖利率最終仍將回落。而現階段高位的10年期公債殖利率，對重視穩定現金流量的投資者而言，為極佳的布債時機。

至於匯市部分，國泰世華銀行預估，美元將續維持高位，市場待聯準會對升息循環結束的預期更進一步升高後，美元才會從目前的高位展望趨貶。

也由於美國貨幣政策維持higher for longer，國泰世華銀行也提醒，投資人應留意3大風險，在利率高位情勢下，景氣復甦力道將受到衝擊，主因將對於民眾消費力及企業投資水準造成影響，再來各國政府較不易出現大規模的財政及貨幣政策，缺乏政策紅利支撐，恐對後續成長動能有所影響，還有中國復甦力道不如預期及地緣政經風險升高。

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