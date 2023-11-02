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蘋果「USB-C版」AirPods Pro 2台灣官網開賣　現在下訂得等1個月

▲AirPods Pro 2 在台灣推出USB C版本的充電盒，之後如果耳機沒電，可以透過USB C充電線和iPhone 15系列手機借電 。(圖／記者周淑萍攝)
▲AirPods Pro 2 在台灣推出USB C版本的充電盒，之後如果耳機沒電，可以透過USB C充電線和iPhone 15系列手機借電 。(圖／記者周淑萍攝)

記者周淑萍/綜合報導

蘋果iPhone 15系列全面改為USB-C接孔後，連帶的不少配件都推出USB-C版本，先有EarPods USB-C版開賣，今（2）日再度上架AirPods Pro 2 充電盒為USB-C版，價格維持7490元，但現在下單要有等上一個月的心理準備，而原本的Lightning版本則隨即在官網上下架，如果還想買Lightning版本可能要到經銷商才能買到。

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iPhone 15系列全面改為USB C接孔，各式配件也陸續推出USB C版本，先有售價590元的有線耳機EarPods USB-C版開賣，讓有線耳機的擁護者大推，因日本MacOtakara 網站曾經測試發現590元的EarPods USB-C版支援Apple Music 無損音質，網友讚「超值，很香」。今（2）日台灣蘋果官網再度上架新款，AirPods Pro 2 USB C版本，售價同樣維持7490元，但現在官網下訂可能要到1個月後才能到貨。

▲實際在今(2)日下單，顯示得到貨時間為11/24~12/1，想買的人可能要有等上一個月的心理準備。（圖／翻攝官網）
▲實際在今(2)日下單，顯示的到貨時間為11/24~12/1，想買的人可能要有等上一個月的心理準備。（圖／翻攝官網）
功能上其實和原本的Lightning版本差異不大，但使用USB C充電線的便利性大增，像是可以和iPhone 15系列共用充電線，外出不需要多帶一條充電線，同時可以透過iPhone 15替耳機充電，同時若連接 Apple Vision Pro 時提供「保真壓縮音訊」。

▲可以透過iPhone 15替USB C版充電盒的AirPods Pro 2充電。（圖／官方提供）
▲可以透過iPhone 15替USB C版充電盒的AirPods Pro 2充電。（圖／官方提供）
而AirPods Pro (第 2 代)搭配iOS 17 會更強，包含提供「適應性音訊」讓使用者能在注意周遭環境的同時，降低令人分心的噪音，如辦公室閒聊聲、家中吸塵器，或咖啡廳的雜音。另有，「對話感知」， 使用者只要開始跟身旁的人說話，即可降低耳機內的音量並增強使用者面前的聲音，同時降低背景噪音。以及「個人化音量」：運用機器學習判斷環境狀況和音量選擇，並能根據使用者的過往偏好，調整音量。

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