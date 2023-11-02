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利率凍美元回落！新台幣強升1.23角收32.361元　亞幣2貨幣升更猛

▲美國聯準會停止升息，台北股、匯市齊揚，新台幣兌美元今（2）日強升1.23角，收32.361元，單日升值了0.38%，但日圓及韓元升更多。（圖／記者顏真真攝）
▲美國聯準會停止升息，台北股、匯市齊揚，新台幣兌美元今（2）日強升1.23角，收32.361元，單日升值了0.38%，但日圓及韓元升更多。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

美國聯準會（Fed）決議維持利率不變，美股走揚，美元指數回落，台北股、匯市今（2）日也同步收紅，台股大漲358.39點，收在16396.95點，外資及陸資在台股買超162.65億元，新台幣兌美元終場也強升1.23角，收32.361元，也是10月26日以來收盤新高價，單日升幅0.38%，但若與其他主要貨幣兌美元表現相較，新台幣單日升幅僅排第三，韓元及日圓升更多，其中韓元升幅更超過1%。

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根據央行統計，若以台北外匯市場下午4時收盤時的匯率來看，美元指數單日貶了0.32%，主要貨幣兌美元多呈現升值，其中升幅最大的是韓元，升值了1.07%，再來是日圓升幅也有0.66%，新台幣兌美元單日則升值0.38%排第三，歐元也升值了0.37%，新加坡幣升0.31%，越南循小升0.05%，倒是人民幣小貶0.01%。

不過，若就110年以來表現來看，美元指數大幅升值了11.24%，主要貨幣兌美元則都貶值，其中貶最多的是日圓，貶值了23.46%力再來是新台幣貶值14.43%，人民幣也貶值12.84%，韓元貶幅也有11.48%，越南盾貶7.24%，歐元貶幅6.31%，新加坡幣小貶0.96%。

再從更長時間來看，自109年至今，美元指數升幅再擴大至18.34%，主要貨幣兌美元也都貶值，其中貶最多的還是日圓， 貶值了31.44%，再來是韓元貶幅也有19.11%，歐元貶值13.77%，新台幣也貶了11.91%，人民幣貶值10.65%，越南盾貶6.09%，新加坡幣也貶了3.31%。
 

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