學習歷程知多少？鄉育攜Z世代創業家前進高中倡導「為自己而學」
鄉育教育基金會本週三邀請教育新創家小朱（朱立恆）於嘉義東石高中進行學習歷程講座，鼓勵地方高中與弱勢家庭學子，發展屬於自己的學習歷程與素養，小朱不僅用個人的創業故事啟發學生，並藉此介紹學習歷程檔案的建立和個人探索的重要性。
本報訊
講座中，小朱透過「以小博大」體驗遊戲，讓學生在短短10分鐘內發想在一週內將1,000元本金變成15,000元的創意計畫，從而激發學生的創意和計劃能力，在活動後透過4F反思法與現場即時互動，引導學生如何紀錄與反思自我的學習歷程，並在最終透過自身創業故事，勉勵學生在高中階段做自己學習的主人。
鄉育教育基金會從2022年起，陪伴偏鄉與地方高中的高中生，進行自我探索並撰寫學習歷程檔案。今年開始，基金會推出假日工作坊與長時間的陪跑課程，協助學生發展個人的天賦與熱忱，設計個人化的學習主題。此外，基金會也與學校和產業領袖合作，舉辦多元主題的生涯講座，引領學生思考自己的未來並認識108課綱底下的學習歷程制度。
為了進一步鼓勵學生主導自己的學習旅程，鄉育基金會將繼續與東石高中合作，舉辦單日的探索工作坊，我們相信每個學生都能成為自己學習的主人，期望透過鄉育的協助，東石高中的學子能如同蔡吉郎校長在講座中的勉勵：「透過 108 課綱適性發展，未來每位同學都能成為閃亮的一顆星！」