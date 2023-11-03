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約旦河西岸暴力事件增　3巴勒斯坦人1以色列人喪生

▲巴勒斯坦衛生部表示，3名巴勒斯坦人在約旦河西岸（West Bank）因以色列突襲喪生。另根據現場急救人員，1名以色列人遭巴勒斯坦人開槍射殺。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴勒斯坦衛生部表示，3名巴勒斯坦人在約旦河西岸（West Bank）因以色列突襲喪生。另根據現場急救人員，1名以色列人遭巴勒斯坦人開槍射殺。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社巴勒斯坦雷馬拉2日綜合外電報導）巴勒斯坦衛生部表示，3名巴勒斯坦人在約旦河西岸（West Bank）因以色列突襲喪生。另根據現場急救人員，1名以色列人遭巴勒斯坦人開槍射殺。

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法新社報導，約旦河西岸的暴力事件近幾個月激增，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）10月7日對以色列發動史無前例突襲，引爆以色列和哈瑪斯在加薩走廊（Gaza Strip）的戰爭後，情況進一步惡化。

巴勒斯坦衛生部表示，今天在巴勒斯坦自治政府所在地雷馬拉（Ramallah）附近的艾爾伯拉（El-Bireh），分別為14歲和24歲的巴勒斯坦人夏斐（Ayham al-Shafei）和希哈（Yazan Shiha）在以色列部隊的突襲中喪生，另有兩人受傷。

根據巴勒斯坦衛生部，19歲的巴勒斯坦人庫然（Qusai Quran）在以色列突襲約旦河西岸北部城市蓋勒吉利耶（Qalqilya）時喪生，另回報有兩人受傷。

以色列軍方並未立即對此事件發表評論。

在其他地方，以色列緊急醫療救護組織紅色大衛之星（Magen David Adom）表示，一名以色列人開車在艾納布（Einav）屯墾區附近遭槍殺。

以色列官員尚未確認死者身分。以色列軍隊在聲明中表示，「已在該地區設下路障，並正追捕涉及槍擊事件的恐怖分子」。這起事件發生在約旦河西岸北部的巴勒斯坦城市圖卡門（Tulkarm）附近。

巴勒斯坦衛生部還報告，14歲的哈姆丹（Hamdan Hamdan）10月30日在那不魯斯（Nablus）附近的村莊因以色列襲擊傷勢過重死亡。

根據巴勒斯坦衛生部，自10月7日以來，以色列部隊和屯墾者在約旦河西岸已殺害約130名巴勒斯坦人。（譯者：王嘉語/核稿：陳政一）1121102

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