股匯齊揚！美債殖利率跌、美元示弱 新台幣早盤差點就升破32.3元
美國聯準會（Fed）決議利率不變，投資人預期聯準會短期內不會再升息，加上美國公債殖利率回跌，美股大漲，美元指數跌破106後，又反彈回到106之上，但由於美國即將公布就業數據，亞洲主要貨幣兌美元升貶互見，日圓一度貶至150.52兌1美元，台北股、匯市今（3）日早盤仍同步走揚，新台幣兌美元進一步回升到32.3元，升值6.1分，目前在32.328元震盪整理。
記者顏真真／台北報導
美國聯準會連兩次例會利率凍漲，美債殖利率也回跌，美元指數亦一度跌破106，來到105.81，但隨後又反彈回到106之上，目前在106.19附近震盪。而亞洲主要貨幣兌美元今日則呈現盤整、升貶互見格局，其中日圓一度貶至150.52兌1美元，目前在150.44附近震盪，韓元兌美元亦在1331.39至1336.64附近盤整，離岸人民幣兌美元在7.3241至7.3308震盪。
至於新台幣兌美元今日早盤持續升值，以32.31元、升值5.1分開出，在台股續漲及美元指數回落下，新台幣進一步挺進32.3元，升值6.1分，不過，市場也在關注即將公布的美國就業數據，新台幣升幅未在擴大，目前在32.328元震盪整理。