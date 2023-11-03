「泰國錦榮」脫衣秀巨肌！國民初戀大變身　《凱蒂超殺女》熱映中

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展現無包袱暴力美學的泰國動作強片《凱蒂超殺女》，將為觀眾帶來一場又一場的超狂打鬥，只有大銀幕才可以享受到的刺激滿點磅礡對戰，不僅在視覺與特效上下足功夫，演員群也都是精心挑選。不僅有前跆拳道選手俐落演出反派人物，還有演藝圈資深的「動作片專業戶」索姆查肯格拉（Tao）在雨中大戰。為完美傳遞動作與喜劇成分，劇組也找來在兩種類型都有經驗，並且外型俊俏、身材精壯，外表更神似錦榮的登坤恩加內特（Kuan），飾演從兩光魯蛇變身帥氣守護者的男主角「查理」。他在片中不僅無厘頭搞笑，還首度挑戰使用「武士刀」的動作戲，他對此帶有壓力地表示：「這次動作戲所使用的武士刀，和以往演戲會用到的刀器大不同，長度更長，又有它的使用技巧，所以非常具備挑戰性。」此外，他更在片中大方秀出勇猛巨肌，讓觀眾得以大飽眼福，劇組更因此需要準備大尺碼上衣，也讓導演忍不住調侃：「蛋白質吃很多喔！」
刻劃美少女與殺手組織浴血之戰的《凱蒂超殺女》，女主角普洛派琳唐普萊帕彭（Ploy）因為與南韓女團BLACKPINK成員Lisa神似而爆紅，台灣網友更直呼她有台灣女藝人夏于喬的神韻。外型甜美又亮眼的她，這回首度挑戰動作片，為了呈現到位，她特地到擊劍教室進行自主訓練，更把刀劍帶回家練習，就連沒有戲的日子也會到工作室一練再練，她有感而發：「這是我最困難的作品之一，我從沒有挑戰過那麼多動作場面，更何況還要與Tao與Kuan熟悉動作戲的專業演員們搭檔，讓我充滿壓力，但還是希望能盡可能親自上陣！」全心投入的態度，也讓跟她有大量對手戲的前輩Tao大讚：「Ploy很有決心！花心思在這上面真是非常棒！」開拍前，劇組也花費時間與專業團隊規劃動作、培訓演員、排練走位，對打鬥場面十分講究，讓演員們紛紛表示：「動作戲最困難！」值得一提的是，在導演的堅持下，演員們不論在練習或是正式拍攝時，所用的都是真實重量的安全型武器，也讓她們開玩笑喊道：「重量是真的，痛苦也是真的！」
這部宛如《追殺比爾》混搭《格殺福順》，榮獲紐約亞洲電影節「最佳動作電影」肯定的泰國動作強片《凱蒂超殺女》，在今（3）日於全台震撼獻映。本片劇情描述蒂娜（普洛派琳唐普萊帕彭飾演）是個從小就接受精良殺手訓練的女孩，與代號「灰狐」的阿葛（索姆查格拉飾演）一起參與刺殺任務。某天，阿葛被組織背叛，慘遭殺身之禍。在逃亡過程當中，阿葛遇見不太正經的上班族查理（登坤恩加內特飾演），與他建立了特殊聯繫。臨終前，阿葛授權查理成為「灰狐」接班人。無奈之下，查理就這樣誤打誤撞進入了殺手組織「辦死處」，並接受殺手訓練，主要工作就是保護蒂娜免受組織殺害，一場殺手與殺手的激烈對戰就此展開…。