愛壓車小心了！這路段「過彎角度小於60度」開罰　騎士傻眼砲轟

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「此舉果然奏效，統計112年8月至10月26日期間，發生交通事故5件，較去年同期12件減少7件，減少比例將近6成」彰化縣警局提到，為持續強化139縣道彎道危險駕車及速度管理工作，彰化縣警察局已建置完成新科技執法設備，以車牌辨識、智慧影像辨識方式，針對彎道壓車危險駕駛之機車進行自動偵測、照相及逕行舉發，設置地點在139縣道李舍咖啡店及少林寺2處彎道附近，從11月15日開始正式執法取締。
所謂的科技執法，是機車過彎時輪胎與路面夾角小於60度，科技執法系統就會自動偵測後拍照，並傳送到後端由員警進行判讀過濾，以此作為是否開罰標準。消息曝光後，不少騎士紛紛超傻眼表示「....騎個車還要量角度到底是怎樣」、「這真的是很奇妙的政策.....轉彎處60度隨便都超過吧」、「我真的不知道傾角30度要怎麼過彎.....」、「隨邊都低於60度吧，感覺以後爭議超多的」；不過也有不少人認為山路車禍事故多，非常支持這個政策。
彰化縣警察局長張國雄表示，警察局在139縣道易肇事地點5.8公里到10.2公里區間，增設2處防制危險駕車科技執法設備，在8.5公里、7.7公里也設有固定式測速照相桿，超速及壓車等危險駕車行為容易發生交通事故，害人且害己，張局長呼籲機車族，139縣道是一條風景優美的觀光休閒道路，應該放慢車速，沿途悠遊欣賞，共同提升當地交通安全及觀光品質。