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愛壓車小心了！這路段「過彎角度小於60度」開罰　騎士傻眼砲轟

▲彰化縣警局針對139線實施科技執法，過彎壓車小於60度將開罰。（圖/彰化縣警局提供）
▲彰化縣警局針對139線實施科技執法，過彎壓車小於60度將開罰。（圖/彰化縣警局提供）

記者張嘉哲/綜合報導

往返彰化、南投兩縣的139線「死亡彎道」近年來車禍頻繁，過去在5月到8月間都有出現死亡車禍的情況，然而彰化縣警局日前公布，表示在139線的兩個彎道處將開始實施科技執法，只要機車過彎角度小於60度即會拍照，再由員警過濾無誤後開單，從11月15日起開罰，為全台首創。不過，政策卻被不少騎士、跑山車友砲轟「這什麼交通法規新篇章.......」。

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彰化縣警局表示，139縣道彎道壓車競技耍帥行為，成功吸引追焦網路社群媒體注意，在年輕族群間發酵，以在139縣道跑山、競速、壓車及挑戰公權力為樂，為了徹底壓制此一劣質用路文化，彰化分局每週六、日下午14至18時，在139縣道李舍咖啡店附近編排便衣員警2人進行錄攝危險駕駛行為，並依道路交通管理處罰條例第43條第1項第1款逕行舉發。

▲彰化縣警局針對139線實施科技執法，過彎壓車小於60度將開罰。（圖/彰化縣警局提供）
▲彰化縣警局針對139線實施科技執法，過彎壓車小於60度將開罰。（圖/彰化縣警局提供）
「此舉果然奏效，統計112年8月至10月26日期間，發生交通事故5件，較去年同期12件減少7件，減少比例將近6成」彰化縣警局提到，為持續強化139縣道彎道危險駕車及速度管理工作，彰化縣警察局已建置完成新科技執法設備，以車牌辨識、智慧影像辨識方式，針對彎道壓車危險駕駛之機車進行自動偵測、照相及逕行舉發，設置地點在139縣道李舍咖啡店及少林寺2處彎道附近，從11月15日開始正式執法取締。

所謂的科技執法，是機車過彎時輪胎與路面夾角小於60度，科技執法系統就會自動偵測後拍照，並傳送到後端由員警進行判讀過濾，以此作為是否開罰標準。消息曝光後，不少騎士紛紛超傻眼表示「....騎個車還要量角度到底是怎樣」、「這真的是很奇妙的政策.....轉彎處60度隨便都超過吧」、「我真的不知道傾角30度要怎麼過彎.....」、「隨邊都低於60度吧，感覺以後爭議超多的」；不過也有不少人認為山路車禍事故多，非常支持這個政策。

▲彰化縣警局針對139線實施科技執法，在兩處彎道設置拍照點。（圖/彰化縣警局提供）
▲警察局在139縣道易肇事地點5.8公里到10.2公里區間，增設2處防制危險駕車科技執法設備。（圖/彰化縣警局提供）
彰化縣警察局長張國雄表示，警察局在139縣道易肇事地點5.8公里到10.2公里區間，增設2處防制危險駕車科技執法設備，在8.5公里、7.7公里也設有固定式測速照相桿，超速及壓車等危險駕車行為容易發生交通事故，害人且害己，張局長呼籲機車族，139縣道是一條風景優美的觀光休閒道路，應該放慢車速，沿途悠遊欣賞，共同提升當地交通安全及觀光品質。

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