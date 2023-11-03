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113升大學招生簡章公告！申請入學、繁星推薦招生名額創9年新低

▲113升大學招生簡章今（3）日公告，申請入學共5.1萬個招生名額，較去年少逾2千個。（圖／NOWnews資料照）
▲113升大學招生簡章今（3）日公告，申請入學共5.1萬個招生名額，較去年少逾2千個。（圖／NOWnews資料照）

記者李琦瑋／台北報導

113學年度大學「繁星推薦」暨「申請入學」招生簡章今（3）日起於甄選委員會網站開放查詢，考生可利用該網站所提供的校系分則查詢系統，紙本簡章則訂於12月1日起公開發售。少子化導致缺額大增，繁星推薦與申請入學共計提供6萬7471個的招生名額，比去年減少2374個名額，創下9年來新低。

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甄選委員會指出，113學年度繁星推薦招生計有65所大學校院、1,754個學系（組）參加，提供招生名額合計為15,972個，較去年略為減少17個；申請入學招生計有66所大學院校、2,208個學系（組）參加，提供招生名額合計為51,499個，較去年53,856個減少2,357個。

申請入學招生名額包含招收「師資培育」公費生20名、招收「重點科別培育公費醫師制度計畫」醫學系公費生71名、招收完成「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」之「青年儲蓄帳戶組」學生58名、以及以「願景組」招收符合申請校系所規定之「願景計畫生」資格學生45名。

甄選委員會統計，今年招生學系中，繁星推薦招生學系使用學測作為其檢定科目，以英文科最多，計有1,000個校系；申請入學招生學系使用學測作為其檢定科目，亦以英文科最多，計有1,117個校系。使用「大學入學考試中心高中英語聽力測驗」作為檢定之校系數，繁星推薦計有43個校系，約占總系組數2.45%；申請入學計有36個校系，約占總系組數1.63%。

此外，部分校系於申請入學第一階段檢定、倍率篩選，或於第二階段指定項目甄試納入「大學程式設計先修檢測」（簡稱APCS）成績，「APCS組」計46個校系，「資安組」計30個校系。

目前各項入學測驗考試陸續辦理中，甄選委員會6點提醒考生：

一、大學學科能力測驗各科目由學生自由選考，考生欲報名校系中若有參採（即於校系分則內容中有設為檢定、分發比序、倍率篩選或第二階段採計）之科目，建議考生皆須報考並如期應考。

二、有意報名採計術科成績之校系，考生另須參加113學年度術科考試。

三、報名校系有檢定高中英聽測驗成績者，考生須參加113學年度高中英聽測驗，惟若曾參加111或112學年度高中英聽測驗，且成績符合報名校系檢定等級者，得免參加。另中度或重度聽覺障礙生，欲申請免檢定高中英聽測驗成績者，須依簡章規定時間及方式向甄選委員會提出。

四、經教育部核定參與且完成「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」之學生，若於畢業當學年度已參加學科能力測驗並持有成績者，得免參加前述113學年度各項考試，惟僅限申請「青年儲蓄帳戶組」之校系。

五、欲報名申請入學於檢定、倍率篩選或審查資料中有採計APCS者（如APCS組或資安組），須另參加APCS檢測。報名考生用於檢定及倍率篩選之APCS科目成績，以其110年3月至113年2月期間內應試成績最優等級者為準。有關APCS檢測相關訊息請詳見大學程式設計先修檢測單位官網

六、經「113學年度大學辦理特殊選才招生計畫」及「113學年度科技校院四年制及專科學校二年制特殊選才入學聯合招生」錄取並完成報到，且未依限放棄入學資格之考生，一律不得報名113學年度大學「繁星推薦」、「申請入學」招生。

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