113升大學招生簡章公告！申請入學、繁星推薦招生名額創9年新低

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申請入學招生名額包含招收「師資培育」公費生20名、招收「重點科別培育公費醫師制度計畫」醫學系公費生71名、招收完成「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」之「青年儲蓄帳戶組」學生58名、以及以「願景組」招收符合申請校系所規定之「願景計畫生」資格學生45名。
甄選委員會統計，今年招生學系中，繁星推薦招生學系使用學測作為其檢定科目，以英文科最多，計有1,000個校系；申請入學招生學系使用學測作為其檢定科目，亦以英文科最多，計有1,117個校系。使用「大學入學考試中心高中英語聽力測驗」作為檢定之校系數，繁星推薦計有43個校系，約占總系組數2.45%；申請入學計有36個校系，約占總系組數1.63%。
此外，部分校系於申請入學第一階段檢定、倍率篩選，或於第二階段指定項目甄試納入「大學程式設計先修檢測」（簡稱APCS）成績，「APCS組」計46個校系，「資安組」計30個校系。
目前各項入學測驗考試陸續辦理中，甄選委員會6點提醒考生：
一、大學學科能力測驗各科目由學生自由選考，考生欲報名校系中若有參採（即於校系分則內容中有設為檢定、分發比序、倍率篩選或第二階段採計）之科目，建議考生皆須報考並如期應考。
二、有意報名採計術科成績之校系，考生另須參加113學年度術科考試。
三、報名校系有檢定高中英聽測驗成績者，考生須參加113學年度高中英聽測驗，惟若曾參加111或112學年度高中英聽測驗，且成績符合報名校系檢定等級者，得免參加。另中度或重度聽覺障礙生，欲申請免檢定高中英聽測驗成績者，須依簡章規定時間及方式向甄選委員會提出。
四、經教育部核定參與且完成「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」之學生，若於畢業當學年度已參加學科能力測驗並持有成績者，得免參加前述113學年度各項考試，惟僅限申請「青年儲蓄帳戶組」之校系。
五、欲報名申請入學於檢定、倍率篩選或審查資料中有採計APCS者（如APCS組或資安組），須另參加APCS檢測。報名考生用於檢定及倍率篩選之APCS科目成績，以其110年3月至113年2月期間內應試成績最優等級者為準。有關APCS檢測相關訊息請詳見大學程式設計先修檢測單位官網。
六、經「113學年度大學辦理特殊選才招生計畫」及「113學年度科技校院四年制及專科學校二年制特殊選才入學聯合招生」錄取並完成報到，且未依限放棄入學資格之考生，一律不得報名113學年度大學「繁星推薦」、「申請入學」招生。