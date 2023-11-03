段宜康駁「塞人進北農」批柯文哲說謊 柯競辦反嗆：曲棍球吞了沒
民眾黨總統參選人柯文哲昨日曝民進黨塞人到北農給他，擠掉前高雄市長韓國瑜，要媒體去問前綠營立委段宜康「塞了幾個人給我？」對此，段宜康在臉書駁斥，強調「他跟柯文哲從頭到尾關係沒好過，他沒有拜託過他任何事情，包括人事」，並痛批「柯文哲的長處是說謊很流暢。」對此，柯文哲競辦今（3）日反問「段宜康吞曲棍球沒？」如果沒有吞曲棍前之前都是說謊進行式，沒吞下曲棍球前說話都沒有公信力。
記者呂炯昌／台北報導
台灣民眾黨中央黨部今日上午舉行「民進黨親中身體力行、選前雙標搞失憶」記者會，媒體詢問段宜康駁斥塞人進北農，並批柯文哲說謊，柯文哲競選辦公室發言人吳怡萱反問，「段宜康到底吞曲棍球沒？」在還沒吞曲棍球之前，段宜康沒資格說別人說謊，因為段宜康是正在說謊，「是說謊ing」。
吳怡萱補充說，2019年段宜康接受媒體人周玉蔻節目時，被問到民進黨九合一大選慘敗，是否因為搶了韓國瑜的位置？段宜康當時稱，「雖然歷史不能重來，不過即便重來還是要做」，還說「民進黨看到過去國民黨立委來當北農總經理，照道理政黨輪替本來就要我們派啊！」這些都是段宜康在媒體面前說過，請段宜康回去想想到底誰在說謊？
吳怡萱更痛批，北農董事長換了吳音寧後，就學副總統賴清德不進議會備詢，認為一切「依法辦理」，她質疑，現在吳音寧要選立委，可否接受行政官員不到立法院備詢嗎？請吳音寧出面說明。