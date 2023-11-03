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三大越南城市成數位遊牧者最愛！前十名榜單曝　這城市緊追東京

▲在一份數位遊牧者調查報告中，越南有三座城市成為全球十大數位遊牧者最喜愛的地方。（圖／pixabay）
▲在一份數位遊牧者調查報告中，越南有三座城市成為全球十大數位遊牧者最喜愛的地方。（圖／pixabay）

國際中心賴正琳／綜合報導

疫情後有感於世界動盪，數位遊牧（Digital Nomad）成為最新興崛起的工作方式，許多能以「遠端工作」的人開始前往世界其他國家，過著一邊渡假，一邊用電腦工作的日子。在一份數位遊牧者調查報告中，越南有三座城市躋身數位遊牧者最常落腳的全球十大地方之列，分別是峴港（Da Nang）、河內（Hanoi）和胡志明市（Ho Chi Minh City）。

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根據全球最大的遠距工作者資料庫「Nomad List」的數據，越南中部海濱城市峴港排名第二，僅次於日本東京，在2023年的數位遊牧人口更成長109%；河內則以58%的成長率排名第七；胡志明市以55%的成長率排名第九。

由於越南城市多半具有超好的無線網路服務和低廉的生活成本，以及美麗的風景，讓它們成為全球數位遊牧工作者的最新寵兒。越南的這三座城市中，峴港被認為是繼河內和胡志明市之後的越南第三大城市，市中心提供免費無線網絡，且網路速度很快，並且擁有美麗的海岸線。

數位遊牧者考慮暫居城市的重要因素除了生活環境，還有滿足便利舒適工作環境的生活成本，而河內和胡志明市的生活成本都相當低廉。數位遊牧者在河內的平均生活成本為每月1,289 美元（約等同於新台幣3萬8千元），在胡志明市的平均生活成本為每月1,157 美元（約等同於新台幣3萬4千元）。

▲2023年數位遊牧人口最多的前十大城市。（圖／「Nomad List」資料庫）
▲2023年數位遊牧人口最多的前十大城市。（圖／「Nomad List」資料庫）
榜單上的其他名次為第三名的韓國首爾、第四名的馬來西亞吉隆坡、第五名的馬來西亞檳城、第六名的烏拉圭蒙特維多、第八名的菲律賓馬尼拉和第十名的斯洛維尼亞盧布雅納。為了整理出這份榜單，「Nomad List」的專家透過分析過去兩年資料庫中近30萬次的登記資訊，對數目成長最快的遠距工作者城市進行了排名。

擁有三座城市上榜的越南雖然沒有提供「數位遊牧簽證」，但提供給近200個國家的全球旅客能在線上輕鬆申請最長為期90天的電子簽證，另外在東南亞只有泰國、印尼和馬來西亞等國為外國人提供特殊的數位遊牧簽證計劃，方便他們在滿足一定要求的情況下跨國進行遠端工作。

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