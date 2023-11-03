蘋果營收連續4季下降！外媒：缺乏明確的成長路徑

蘋果公司2日公布2023會計年度第4季（7至9月）財報，雖然執行長庫克（Tim Cook）聲稱，iPhone 15的表現比去年此時的 iPhone 14還要好，季度營收也超過預期的892.8億美元，但仍連續4季呈現萎縮，較去年同期下降1%，約895億美元。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合美國財經媒體《CNBC》等外媒報導，蘋果財務長梅斯特里（Luca Maestri）指出，儘管iPhone銷售前景樂觀，但硬體裝備如Mac和iPad營收均下滑，Mac年減近34%至76.14億美元，iPad年減約10%至64.43億美元；穿戴式裝置業務，如AirPods和Apple Watch亦持續疲軟，年減3%至93.22億美元。。
梅斯特里並預測，截至12月的本季營收，將和去年同期相去不遠，這意味著蘋果可能無法指望年末假期帶來的潛在收益，讓公司重返成長軌道，儘管蘋果不忘強調，本季比去年同期少了1週。
相較於硬體及穿戴式設備，服務部門則是本次財報的重要亮點，部門營收達223.14億美元，包括iCloud、Apple Music、AppleCare等，遠超分析師預期，年增16%。
地區收入方面，大中華地區跌2%至150.84億美元，日本跌3%至55.05億美元，歐洲及亞洲其他地方跌1%，至於美洲則按年升1%。