少子化衝擊！逾10私校減招1到3成　台成清交也減、多砍資工電機系

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教育部因而調整113學年招生政策，針對半導體、AI、資通訊等領域，公立大學以擴充培育碩博士班為主，私立大學以擴充學士班為主，原本學士班最多外加10%，113學年公校改為最多外加5%，私校外加最多可達15%。
教育部統計，112學年半導體、AI、資通訊等領域共40校、擴增1649個名額 （公校1015名、私校634名）；113學年共38校、擴增1281個名額 （公校535名、私校746名），整體比112學年減少22%，其中公校減少47%，私校增加17%。
另外，因應護理人士慌，教育部鼓勵大學擴充護理相關學系招生名額，113學年共12校 （公校4校、私校8校）、擴充87個名額（公校15名，私校72名）。
而在113學年公立大學學士班減少資通訊領域、增加護理領域招生名額後，頂大招生名額也受影響，台大總招生名額3510名、成大2771名，比112學年略減29個、44個；清大、陽明交大在減少資通訊領域擴增名額後，113學年招生名額分別為2000個、1777個，比112學年減少37個、27個。
另一方面，在少子化衝擊下，超過10所私校進入寒冬，明年招生名額比今年減招1至3成，若以總數來看，以文大800個最多，其次為真理大學440個、長榮大學311個，以及義守大學290個、靜宜大學239個；另玄奘大學則136個、開南大學114個、大葉大學113個、中華大學101個。
若以減幅來看，真理、玄奘大學明年招生名額都大減3成，康寧大學大減2成9，長榮、文化大學則是減2成。
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