不只年輕人才刷卡！「阿祖級」刷手平均月消費數千 最常光顧這裡
別以為只有年輕人會刷卡消費，銀髮刷手也崛起！國內就有銀行發現，高齡卡友最愛去餐廳消費，而且最高齡卡友既不是80歲、也不是90歲，竟是百歲人瑞，從66歲入手信用卡後一刷成主顧，到現在101歲還持續用卡消費，而且每個月都固定前往餐廳刷卡消費，月平均消費數千元，名符其實是最忠誠的「老客戶」。有趣的是，其他近百歲的九旬卡友同樣每月也會固定前往餐廳消費，每次花費2千到4千元不等，到餐廳聚會享用美食，顯然是長輩的重點娛樂。
記者顏真真／台北報導
兆豐銀行統計發現，75歲以上持卡人最常刷卡消費的地點，第一名是超級市場，每人平均每月會花3500元採購，其中9字頭的長輩每月更會花到將近5千元，高於7、80歲長者的平均3千多元；其次最多高齡卡友愛去的地方就是餐廳，平均每月會刷將近7千元，其中又以80歲以上卡友最會刷，每月在餐廳消費近8千元，高於平均值，其次則是70歲以上長者的6500元及90歲以上長者的4千元，顯示高齡刷手的消費實力不容小覷。
值得一提的是，若以簽帳金額來看，75歲以上持卡人最大宗的消費類型為稅金，單今年1至7月就刷出高達近2.5億元，顯示不少高齡刷手也相當善用信用卡來繳稅。至於簽帳金額次高的通路則是旅行社，平均每人每月會刷出近3萬元，也顯示退休後到處遊山玩水，無疑是高齡者調劑生活的重點；第三高的消費類別則是醫療，與前兩者稅金與旅遊合計，佔高齡者整體簽帳比例高達近50%。
其實，鑑於台灣已進入高齡化社會，熟齡族逐漸成為消費新勢力，為提供高齡刷手更多優惠，國內銀行也推出一系列銀髮刷卡回饋，舉例來說，喜歡吃功夫台菜的可以嘗鮮王品集團「丰禾台式小館」，刷卡最高7%回饋；老字號的湘味美食「彭園」最低可享9折。若想宅配銀髮養生餐，「灶神在家」可享個人餐兩餐現折50元。
對於喜歡天然草本養生餐飲或藥浴的長輩，銀行也有祭出「新譯漢方」則可享百元入會禮與滿額禮，另像是專為銀髮族打造一站式生活用品的「樂齡網」，銀行也有直接升級會員、輸入折扣碼還有95折優惠，讓高齡刷手盡情血拚，享受樂齡生活。
至於高齡者多已退休且沒有固定收入，申辦信用卡會不會比較困難？銀行主管表示，其實只要可以出具財力證明，包括房子、存款、固定利息收入等，還是可以申辦信用卡。