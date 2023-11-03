「YouTube界唯一清流」爆手游業配造假　百萬YouTuber尊道歉認了

我是廣告 請繼續往下閱讀
影片被轉到Dcard上引發討論，網友紛紛留言「裡面讓我最失望的是尊，他被說是唯一清流，結果拍這種廣告騙人，YouTuber有時候眼裡不要只有錢，不然我真的很討厭他們。」
而尊昨（2）天凌晨發IG限動道歉認錯，「我需要向各位道歉！」表示他一開始收到廠商的5短影片，「希望我幫畫面配音演出，我當時覺得還蠻容易做的，就草率接下了」，後來被人提醒，才發現他在遊戲把關上出了問題，已請廠商撤掉廣告，也承諾日後會更嚴格審視業配內容。
他進一步解釋說，「其實在發現這是個糞game之後，我就沒有再接這個廣告了，廠商即使加錢我也是拒絕了，但我應該在那個時候就讓廣告商下架我的影片，很抱歉讓大家失望了，再次鄭重的對大家說聲對不起，我們會更加努力做好業配內容把關的。」
該手遊開發商為中國遊戲公司，官網稱下載量超過18億、用戶量1.5億。iOS、Android下載雙平台屢見1星負評，玩家留言「遊戲畫面跟廣告不是不像，而是毫無相關，一個加能力的城堡外觀要花費台幣3290元，完全沒有戰略可言，有花大錢你就贏了」、「沒花幾百萬都是被打的份」，但也有玩家給出5星好評，「很好上手，陸海空也是自己隨意培養，美中不足的是後期製造坦克軍艦或飛機，一台就要8小時，只有這點會抹去我對這遊戲的黏着度」。截稿前未能取得該手遊公司回應。