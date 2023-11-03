搞怪結合永續議題！明星小學環保變裝大秀創意

有「點子王校長」之稱的新上國小校長王彥嵓，今年萬聖節再展創意，透過變裝活動帶入SDGs 永續發展議題，發起「不上街購買」環保素材創作大賽，鼓勵親師生以家裡多餘物品進行萬聖節變裝秀，山道猴子、茶碗蒸、大手機人等現身校園，獲得熱烈迴響。
記者陳美嘉／高雄報導
藝術出身的校長王彥嵓親自粉墨登場，動員全家人一起合作，利用家裡面的日常用品與舊衣服，把自己打扮成很炫的「瘋狂、「帽客」，挑戰不上街購買，裝扮一出，貼文立刻就超過500個讚，網友紛紛留言「校長太用心，好厲害」、「校長太有才了」、「這也太強了吧」、「好想看現場」、「創意滿滿的校長」等。
新上國小的萬聖節變裝活動，吸引超過60組親子組團比賽，大家找出家中各種物品來變裝，有用杯蓋當成鏡頭的手機、用紙箱變裝成烏龜殼的忍者龜、用黑色垃圾袋變成披風的虎克船長、舊布縫製而成的自由女神像，還有用媽媽最愛的網購箱改造成最近超夯的茶碗蒸，每一張精彩裝扮都令人眼睛為之一亮，一上傳都獲得許多讚與愛心，有網友留言「新上學生好好幸福快樂，萬聖節再生利用環保太棒了！」、「創意無限新上你最棒！」、「新上給孩子們好棒好有趣的童年回憶」、還有校友留言表示「好想回去新上」。
校長王彥嵓指出，透過萬聖節變裝帶入SDGs 議題，是一個很有意義的課程活動，藉由親師生共作的過程也是一種最棒的情感交流，萬聖節不僅討糖吃，SDGs從自己與生活做起。