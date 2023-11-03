星二代闖禍！狄鶯兒孫安佐最大條 美國涉嫌恐攻被關238天
男星羅時豐的小兒子去年（2022）不慎撞壞特斯拉名車，近日又捲入強盜案件，但當事人稱新聞報導與事實不符。細數星二代出包狀況多，其中藝人孫鵬、狄鶯之子孫安佐闖的禍可說最大條！他2018年在美國留學時，對同學說「我會帶著武器並在學校開槍」，儘管後面補一句「是開玩笑的」，但仍被警方以涉嫌恐攻罪名逮捕。孫鵬、狄鶯賣房、花3000萬赴美國救兒，孫安佐最後被關了238天後遣返回台，終身不得入境美國。
記者黃盈容/綜合報導
23歲孫安佐在2018年美國留學期間，對同學開玩笑說「你5月1日不要上學，我會帶著武器並在學校開槍。」對方向學校通報，警方在隔天以涉嫌恐攻罪名逮捕孫安佐帶回警局詢查。
孫安佐被逮捕後，警方在他住處搜到1600發以上的子彈，和一把自行組裝的9厘米手槍。孫安佐本人承認其罪行，地方法庭輕判拘禁4個月，而聯邦方面則再以非美國人民持有槍械罪起訴。
孫鵬和狄鶯得知兒子闖禍，立刻遠赴美國救子，還聘請王牌律師羅伯特凱勒，價碼每小時以1,000美金計算 （約台幣30,000元），傳出打完整場官司，花上台幣超過3千萬元。孫安佐最後被關了238天後遣返回台，終身不得入境美國。
回台灣後孫安佐開始經營YT頻道當網紅，還曾參與電影拍攝。不過，他2020年被台灣檢察官以在美國犯行再起訴，2022年7月法院認定無審判權確定不受理。