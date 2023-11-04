40歲嫁鮮肉富豪！越南女神學霸女神曝　被譽為越南版李嘉欣

我是廣告 請繼續往下閱讀
因為參加多項選美比賽，讓她獲得眾多廠商和富豪的關注，不過她卻選擇在最火紅的時候結婚，跌破眾人眼鏡。她不但失去了所有追求者，也失去了所有的商業機會，甚至失去了她做名模的夢想，別人說她「一手好牌卻打爛」，她卻甘之如飴，接受自己因為愛情和婚姻失去部分的事業。
沒想到美好的婚姻很快便急轉直下，她的丈夫不但開始捻花惹草，還會對她拳打腳踢，原本好好先生的面貌在結婚後面目全非，不斷被媒體拍到約會嫩模的證據，花邊新聞不曾間斷，她的丈夫完全不顧阮宣眉的面子，不論走到哪都是關於她丈夫的負面新聞。
甚至在阮宣眉懷孕期間，她的丈夫還在社群平台上曝光她的素顏醜照，最終壓垮她的精神健康。最終她帶著兩人生下的兩個孩子逃出家庭的桎梏，離婚後的她陷入一段陰暗的低潮期，身體和心理的雙重折磨，讓她的身材迅速失控，容貌也一落千丈。
這段渾渾噩噩的日子一直持續到有一天，她發現兩個孩子漸漸失去了往昔的活潑與開朗，變得小心翼翼，讓她突然發現自己「不能再墮落下去」，於是她開始重新振作，進行體態和容貌的全面管理，試圖重返模特兒界。
然而此時的阮宣眉已接近40歲，狀態已不如20幾歲時年輕，在被拒絕了無數次之後，她終於艱難地找到一份工作，但是卻是曾經根本不會放在眼裏的中老年「媽媽服」的品牌拍攝廣告。這份廣告的拍攝過程對曾經風光無限的她來說，是一種近乎折磨的錘煉，因為她以前只接最高端的性感又優雅的服飾，這是她第一次代言中年品牌。
不過，她咬牙撐了過來，也挺過眾人對她的冷言冷語，經過三年的磨練，她宛如鳳凰涅磐重生，透過日復一日的運動、飲食控制和肌膚管理，如今她肌膚吹彈可破，而身材更是無懈可擊，這次她變成孤傲冷淡的冰山美人，再度重回第一名模的寶座。
各種高級奢侈的品牌代言全湧上門，而富豪精英們再度拜倒在她的石榴裙下。越南國民初戀阮福盛在公開場合甚至坦言，做夢都想娶阮宣眉回家。此時，一名1990年後出生的年輕鮮肉富豪范德華提出結婚請求，為了給曾經受過傷害的她足夠的安全感，他主動提出在婚前就將自己的全部身家轉贈給阮宣眉。仔細斟酌後，阮宣眉決定追隨自己的內心，在40歲的時候接受了這位90後小鮮肉的求婚，牢牢地把握住屬於自己的幸福。
雖然曾經被愛情和婚姻狠狠傷害，但阮宣眉沒有對愛情灰心喪志，甚至此刻她不只擁有愛情，還擁有更成功的事業、財富和體態。阮宣眉勵志的故事也鼓舞許多女人，如今44歲的她依然明艷動人，甚至比20幾歲的她更加風情萬種。
NOWnews今日新聞將於2023年11月15日舉辦《2024總統大選青年論壇》，邀請各陣營總統參選人，針對NOWnews編寫出版的《青年政策白皮書》內容，聚焦青年低薪、居住正義、能源政策、兩岸主權四大議題進行論述，並開放現場青年提問總統參選人。
●活動時間：2023/11/15（三）09:00~16:30
●活動地點：台北晶華酒店 3F宴會廳
●名額有限、滿額為止！！
●NOWnews今日新聞官方粉絲團、Youtube頻道也將全程直播
手刀報名： https://www.accupass.com/go/2024president