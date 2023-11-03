Ozone挑戰自由落體文廷被嚇哭 佳辰、祖安歷劫歸來相擁告白
男團Ozone推出首檔實境綜藝節目《Ozone夏日青春冒險》，團員佳辰、祖安、文廷、煥鈞、子翔、哲言在全台展開熱血挑戰之旅。一行人挑戰七層樓高的高空自由落體，文廷當場嚇到「皮皮剉」，還因此落下男兒淚；行前喊怕高的佳辰、祖安都突破恐懼極限一躍而下，2人挑戰完第一件事，就是跟對方互說「我愛你」，大曬堅定的隊內兄弟情。他們克服恐懼的過程也鼓勵觀眾，要好好面對自己不擅長的事務。
記者黃盈容/綜合報導
節目第三集造訪美食之都台南，Ozone已走遍台中和台南的知名景點，如：高美濕地、牛耕園、十鼓糖廠等，讓網友發起跟著Ozone旅行熱潮，結伴跟著他們腳步一起去旅行。
本集挑戰自由落體，佳辰、祖安都直呼：「這集真的跨出自己人生中很大的一步！」祖安坦言，是隊友給了他滿滿的勇氣，「因為挑戰是關乎團體，如果我不做就會拖累團員，所以就跨出那一步，去做那些我平常不敢做的事情。」
佳辰感性分享，一開始會想把任何事情都做得很完美，即使是在團員的面前，「但在幾次遊戲挑戰後，我可以在團員面前放得更開，也勇於開口跟團員求助，說我需要什麼，偶包開始有點鬆動了。」煥鈞也說，之後回憶起這趟夏日旅程，一定會覺得「我們好強」。
此外，文廷、子翔、哲言三人化身最帥餐廳服務生，但卻因過程中頻頻凸槌，讓被服務的祖安直說「要客訴」；Ozone還為了吃到台南在地美食，不惜全員跳下水「濕身」完成任務，不計形象挑戰。