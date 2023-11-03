央行阻貶台幣等3因素所致！我國外匯存底連3減　世界排名仍居第四

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不過，若與主要國家外匯存底相較，目前最高的還是中國，截至今年9月底有中國3兆1151億美元（月減459億美元）、日本1兆1099億美元（月減125億美元）、瑞士7423億美元（月減434億美元），再來是我國至10月底為5610.79億美元（月減29.30億美元）。
另外，印度至10月20日外匯存底有5152億美元，月減50億美元；至9月底沙烏地阿拉伯外匯存底4184億美元，月增127億美元；香港至9月底4012億美元，月減32億美元；新加坡9月底外匯存底3228億美元，月增2億美元。
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