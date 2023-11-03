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央行阻貶台幣等3因素所致！我國外匯存底連3減　世界排名仍居第四

▲中央銀行今（3）日公布10月外匯存底連3降，主要受到央行拋匯阻貶新台幣等3因素影響所致。（圖／記者顏真真攝）
▲中央銀行今（3）日公布10月外匯存底連3降，主要受到央行拋匯阻貶新台幣等3因素影響所致。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

中央銀行今（3）日公布今（2023）年10月底我國外匯存底金額5610.79億美元，較9月底再減少29.30億美元，也連續3個月呈現減少，主要受到3大因素影響，包括為維持外匯市場秩序，央行進場拋匯阻貶新台幣。不過，若與主要國家外匯存底相較，台灣外匯存底仍僅次中國、日本、瑞士，在全球排名第四。

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央行外匯局長蔡烱民說明，10月外匯存底減少主要因素，除外匯存底投資運用孳息較少之外，還有主要貨幣對美元匯率變動，加上央行為維持外匯市場秩序進場調節。他表示，10月美元指數漲0.41%，其他主要貨幣兌美元中，歐元升值0.87%、英鎊升值0.07%，加幣貶值2.54%、澳幣貶0.36%、日圓貶0.32%、人民幣貶0.24%，新台幣兌美元則貶值了0.51%。

不過，若與主要國家外匯存底相較，目前最高的還是中國，截至今年9月底有中國3兆1151億美元（月減459億美元）、日本1兆1099億美元（月減125億美元）、瑞士7423億美元（月減434億美元），再來是我國至10月底為5610.79億美元（月減29.30億美元）。

另外，印度至10月20日外匯存底有5152億美元，月減50億美元；至9月底沙烏地阿拉伯外匯存底4184億美元，月增127億美元；香港至9月底4012億美元，月減32億美元；新加坡9月底外匯存底3228億美元，月增2億美元。

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