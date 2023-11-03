4公尺發動機、裸視3D科技螢幕超吸睛！ITF旅展航空亮點一次看

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2023年ITF台北國際旅展於今(3)日起至11月6日在台北南港展覽館一館舉行，長榮航空以波音787夢幻客機為展區主題，打造高達4公尺的巨型787發動機模型、模擬機翼及航行燈，讓民眾親身感受客艙座椅的舒適度，現場的精美櫥窗也展示最新的機上服務用品、免稅品及長榮樂e購商品。民眾也可搭配線上旅展最低72折優惠，搶先預約明年出遊行程，讓您買機票還能再抽機票。
長榮航空準備互動遊戲與前來逛展的民眾同樂，只要參加遊戲就能有機會獲得長榮航空波音7871:200飛機模型、電子行李秤、多用途紫外線隨身消毒包、免稅品預購鑰匙圈、馬拉松精美小毛巾、四國錢幣袋、長榮航空樂e購折扣碼、官網購票折扣碼等禮物。
除了台北國際旅展外，長榮航空也於官網上推出線上旅展，即日起至11月26日止，祭出最低72折起機票價格及會員專屬優惠，再推出東南亞、東北亞、歐美及全球機票「飛到飽」抽獎活動，11月連續四週抽出幸運得主，越早買、買越多，中獎機會就越高。
🟡華航集團
今年華航集團J1301展區首度打造轉角螢幕搭配裸視3D科技，歡迎民眾前來選購華航和華信航空現場驚喜折扣優惠產品，同時體驗最具吸睛震撼效果的裸視3D視覺享受。
📍華信航空
華信航空今年首度推出國內全航線旅展限定優惠，「手機APP購票現折666元」、「五地同樂會3天2夜只要3,999元起」以及「華信假期小三通享全新VIP豪華貴賓室」，還有多重驚喜好康等你來。凡於11月3日至6日ITF旅展期間，使用華信航空手機APP購買國內全航線機票，只要輸入折扣碼MDA666即可現抵666元，限量1000個名額，請把握良機、先搶先贏。
配合華信航空飛航澎湖、金門、馬祖、花蓮及台東五大旅遊地區，凡於11月3-6日旅展期間購買華信假期五地同樂會票券，3天2夜機加酒自由行只要3,999元起，即日起至2024年3月31日前，旅客可選擇澎湖、金門、馬祖、花蓮及台東五地任一航點，讓華信航空帶你玩GO台灣之美。
📍華航
華航體貼國人想出國的心，即日起ITF線上旅展再加碼超值優惠航點回饋旅客，台北-香港只要TWD4,088元起（未稅），台北-新加坡、清邁、沖繩航線TWD5,820元起（未稅），台北-峇里島TWD9,700元起（未稅），促銷票價數量有限要搶要快。全航線優惠價還包含台北-峴港來回TWD5,950元起（未稅）、台北-檳城TWD7,482元起（未稅）等，不用萬元即可暢遊亞洲；華航歐洲六大航點全面直飛不中停，其中獨家航線台北-布拉格TWD26,100元起（未稅），另美洲、大洋洲也都推出優惠促銷價，海外旅遊首選華航，即刻規劃下一趟旅程。
此外，旅展期間華航網站推出限定減價折扣，除特定艙等外，凡輸入指定折扣碼「2023ITF」即可享北美、歐洲來回減價TWD1,000元，亞洲、大洋洲來回減價TWD500元優惠；展場還有每日限量LINEPay抵用券TWD500可領取，現場完成購票者即可參加扭蛋機抽獎，除有精美各項禮品，還天天抽機票，每人有機會抱走區域線來回機票，買越多中獎機率越高。
ITF旅展期間華航展區天天都有豐富活動，舞台展區每日皆有制服人員表演，11月4日特別邀請爵士女伶9m88到場演出，除了精彩的歌唱節目，也將與民眾互動同樂；參加每日現場活動，就有機會獲得只送不賣的華航2024年全新桌曆，還有酒瓶塞、行李束帶等多項限定好禮。
🟡星宇航空
星宇航空今年開闢第一條北美航線-洛杉磯，同時宣布與美國職籃NBA洛杉磯快艇隊成為官方合作夥伴。今年攜手美國職籃NBA洛杉磯快艇隊CLIPPERS打造時尚籃球場，把經典的球隊主場複製到活動現場。展場主牆以135顆客製籃球打造出臨場感十足的球牆，每顆籃球選用附有光澤感的魚子醬皮面結合玫瑰金燙印品牌LOGO，精緻程度直逼時尚大秀，展場內部除了展示與球隊合作的球衣及聯名備品外，也特別還原主場球員休息室，彷彿置身在快艇隊主場，其中為了更顯球場的氛圍，此次展出的備品皆以籃球架作為展示底座。
星宇航空本次ITF旅展特別邀請合作夥伴玉山銀行及星野集團一同參與，多重優惠讓旅客一網打盡，針對玉山星宇航空聯名卡卡友祭出專屬限量登錄哩程回饋，即日起至11月17日前於星宇航空官網或App購票並成功登錄活動，累積消費滿TWD20,000至TWD49,999加贈2,000哩；消費滿TWD50,000以上加贈5,000哩。
星野集團也同步推出每日聯名卡卡友獨家行程，開展首日推出大阪5天4夜自由行24,000元起；11月4日限定銷售「虹夕諾雅沖繩」4天3夜沖繩奢華行29,000元起、5天4夜北海道TOMAMU度假村享受之旅31,300元起；熊本4天3夜以及仙台7天6夜深度旅遊行程於11月5日限定推出；最終日當然少不了班班滿載的東京5天4夜自由行，入住眺望晴空塔與淺草寺的OMO3淺草只要23,800元起，旅展現場享指定出發日期專案優惠價，每人每日限購2席，售完為止。