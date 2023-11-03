工會喊話調薪不應低於5000元　長榮航空：願共享成果

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「讓數字自己說話！」，長榮航空企業工會指出，依據台灣股市資訊網上公開的員工歷年薪資福利，長榮航近三年（2020-2022）非主管員工的薪資中位數，每年比華航非主管員工的薪資中位數少了30萬以上，近三年（2020-2022）累計給非主管員工的總金額，合計少了華航150億以上。即便考慮兩家航空公司的人數差異，將華航公司給予非主管職員工人數的總金額，依比例降為與長榮公司的員工人數相同，長榮公司近三年(2020-2022)累計給非主管員工的總金額，仍然比華航公司少80億以上。
長榮航空營運高漲，長榮航空企業工會喊話，基層員工面對的是勞動強度提高，地勤人員人力吃緊、航班作業時間緊迫，近來子公司更頻傳事故，而空勤人員的服務流程變複雜、排班相當緊密，長榮航空屢屢在全球最佳航空公司和機上服務表現名列前茅，但薪資福利大幅落後，也跟不上通貨膨脹，長榮航空集團員工的相對剝奪感日益強烈，高層主管和基層員工的距離愈來愈遠，已經到達令人難堪的程度。再來又要面對聖誕節、跨年連假、大選返鄉的旺季，希望長榮航空能盡速提出年終獎金和年度調薪作業方案，撫慰員工受傷的心靈。
長榮航空企業工會主張，長榮航空集團應盡速提高勞動條件和福利、改革管理方式，以前最高發放四個月年終獎金，今年應依比例調漲，基層員工年度調薪更不應低於5000元，這是非常基本而卑微的利潤分享，希望長榮航空集團不要再繼續擴大勞資間的鴻溝。
對此，長榮航空回應，基於公司永續經營的理念及善盡照顧員工的責任，願意與員工共享努力經營的成果，並定期檢視員工薪資福利。
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