柯文哲堅持全民調但讓步　若在誤差範圍內不論勝負都當侯友宜副手

工會喊話調薪不應低於5000元　長榮航空：願共享成果

▲長榮航闢多倫多貨運航點　年底再添新貨機。（圖／長榮航空提供）
▲長榮航闢多倫多貨運航點　年底再添新貨機。（圖／長榮航空提供）

記者許若茵／台北報導

長榮航空企業工會今（3）日批評，長榮航空營運高漲，基層員工勞動強度提高，但薪資福利卻大幅落後，希望年終獎金應依比例調漲，基層員工年度調薪更不應低於5000元。對此，長榮航空接受《NOWnews今日新聞》採訪時回應，願意與員工共享努力經營的成果，並定期檢視員工薪資福利。

我是廣告 請繼續往下閱讀
疫情期間，航空業營運受到嚴重影響、前景未明，長榮航空企業工會表示，員工和公司共體時艱，都期盼早日渡過疫情，今年初隨著邊境解封，客運航班爆炸性復甦，長榮航空截至今年7月淨利即超過132億，遠超各大航空公司，更是長榮航空史上最賺的一年，然而相較華航公司提早宣布9月即調薪2000元，但長榮航空企業工會經過數次協商年終獎金和年度調薪作業之方案，長榮航空到目前為止仍無進一步表示。

「讓數字自己說話！」，長榮航空企業工會指出，依據台灣股市資訊網上公開的員工歷年薪資福利，長榮航近三年（2020-2022）非主管員工的薪資中位數，每年比華航非主管員工的薪資中位數少了30萬以上，近三年（2020-2022）累計給非主管員工的總金額，合計少了華航150億以上。即便考慮兩家航空公司的人數差異，將華航公司給予非主管職員工人數的總金額，依比例降為與長榮公司的員工人數相同，長榮公司近三年(2020-2022)累計給非主管員工的總金額，仍然比華航公司少80億以上。

長榮航空營運高漲，長榮航空企業工會喊話，基層員工面對的是勞動強度提高，地勤人員人力吃緊、航班作業時間緊迫，近來子公司更頻傳事故，而空勤人員的服務流程變複雜、排班相當緊密，長榮航空屢屢在全球最佳航空公司和機上服務表現名列前茅，但薪資福利大幅落後，也跟不上通貨膨脹，長榮航空集團員工的相對剝奪感日益強烈，高層主管和基層員工的距離愈來愈遠，已經到達令人難堪的程度。再來又要面對聖誕節、跨年連假、大選返鄉的旺季，希望長榮航空能盡速提出年終獎金和年度調薪作業方案，撫慰員工受傷的心靈。

長榮航空企業工會主張，長榮航空集團應盡速提高勞動條件和福利、改革管理方式，以前最高發放四個月年終獎金，今年應依比例調漲，基層員工年度調薪更不應低於5000元，這是非常基本而卑微的利潤分享，希望長榮航空集團不要再繼續擴大勞資間的鴻溝。

對此，長榮航空回應，基於公司永續經營的理念及善盡照顧員工的責任，願意與員工共享努力經營的成果，並定期檢視員工薪資福利。

NOWnews今日新聞將於2023年11月15日舉辦《2024總統大選青年論壇》，邀請各陣營總統參選人，針對NOWnews編寫出版的《青年政策白皮書》內容，聚焦青年低薪、居住正義、能源政策、兩岸主權四大議題進行論述，並開放現場青年提問總統參選人。
●活動時間：2023/11/15（三）09:00~16:30​
●活動地點：台北晶華酒店 3F宴會廳​
●名額有限、滿額為止！！​
●NOWnews今日新聞官方粉絲團、Youtube頻道也將全程直播​
手刀報名： https://www.accupass.com/go/2024president

4公尺發動機、裸視3D科技螢幕超吸睛！ITF旅展航空亮點一次看

長榮航空推會員專屬包機！今跟Hello Kitty派對機啟程遊日

陸客要來了！禁團令最晚明年3/1解除　配套細節有望下月公布

何時開放陸客團來台？王國材鬆口：會有好消息、審慎樂觀看待

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞