各黨攻防能源政策　台電喊話支持協和油改氣：可減排96%空污

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台電指出，近年來政府、民間與台電致力投入綠電設施建置，再生能源裝置容量已大幅增加。根據能源署統計，截至今(112)年9月底，光電裝置容量累積超過1155萬瓩，風電達258.3萬瓩，相較2016年9月，光電僅100萬瓩，風電僅68.2萬瓩，已分別成長為當時的11倍與3.7倍以上。風光聯手不僅讓電力供應更穩健，對於減碳也是一大助力。
台電進一步指出，近年透過環保降載及增氣減煤政策，並致力於再生能源友善併網，逐步提高低碳及無碳能源發電比例。近年我國發電量雖呈現上升趨勢，然而電力排碳係數則為逐漸下降，電力排碳係數已自2017年每度0.554公斤，持續降至去(2022)年每度0.495公斤，每度電之排碳量逐步降低。
台電表示，減煤減碳減空污已是現在進行式，透過綠能優先、燃氣搭配，同時大減舊型亞臨界燃煤機組使用，台電公司全火力電廠整體空污排放量已從2016年約10.7萬公噸，降至2022年約4.2萬公噸，削減率已達六成，讓近年在穩定供電的同時，亦可兼顧空污改善的需求。
台電再次強調，推動協和以氣換油，以燃氣機組取代舊有4部燃油機組，不僅空污可減排96%、溫室氣體亦減量52%，可有效降低碳排放。此外，每個區域都有自身電源將有助於區域供電平衡，就近供電不僅可提升電網韌性，也減少長途輸電的能源耗損，提供北東發展穩定電力，是兼顧環境保護與穩定供電的雙贏最佳作法。