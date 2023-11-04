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各黨攻防能源政策　台電喊話支持協和油改氣：可減排96%空污

▲台電表示，目前供應北北基地區重要電源的協和電廠更新計畫也在進行環評當中，以氣換油後不僅空污可減排96%、溫室氣體亦減量52%，盼請各界大力支持。（圖／台電公司提供）
▲台電表示，目前供應北北基地區重要電源的協和電廠更新計畫也在進行環評當中，以氣換油後不僅空污可減排96%、溫室氣體亦減量52%，盼請各界大力支持。（圖／台電公司提供）

記者許若茵／台北報導

近日在野黨立委召開能源議題記者會皆提及減碳重要性，台電表示，近年政府推動能源轉型，以達兼顧穩定供電及環境保護目標，從各政黨總統參選人陸續公布的能源政策，也都肯定發展再生能源及低碳燃氣橋接的功能。台電表示，目前供應北北基地區重要電源的協和電廠更新計畫也在進行環評當中，以氣換油後不僅空污可減排96%、溫室氣體亦減量52%，盼請各界大力支持。

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台電說明，天然氣在全球能源轉型過程被視為重要的橋接能源，燃氣機組具有低碳之優點，透過以氣代煤、油，可以發揮兼顧穩供與環保的功能，且燃氣複循環機組除可配合再生能源發電快速升降載，穩定區域供電平衡，未來亦可以混燒、甚至專燒氫等無碳燃料，持續導入減碳技術，以「先低碳，後零碳」之方式邁向淨零排放。

台電指出，近年來政府、民間與台電致力投入綠電設施建置，再生能源裝置容量已大幅增加。根據能源署統計，截至今(112)年9月底，光電裝置容量累積超過1155萬瓩，風電達258.3萬瓩，相較2016年9月，光電僅100萬瓩，風電僅68.2萬瓩，已分別成長為當時的11倍與3.7倍以上。風光聯手不僅讓電力供應更穩健，對於減碳也是一大助力。

台電進一步指出，近年透過環保降載及增氣減煤政策，並致力於再生能源友善併網，逐步提高低碳及無碳能源發電比例。近年我國發電量雖呈現上升趨勢，然而電力排碳係數則為逐漸下降，電力排碳係數已自2017年每度0.554公斤，持續降至去(2022)年每度0.495公斤，每度電之排碳量逐步降低。

台電表示，減煤減碳減空污已是現在進行式，透過綠能優先、燃氣搭配，同時大減舊型亞臨界燃煤機組使用，台電公司全火力電廠整體空污排放量已從2016年約10.7萬公噸，降至2022年約4.2萬公噸，削減率已達六成，讓近年在穩定供電的同時，亦可兼顧空污改善的需求。

台電再次強調，推動協和以氣換油，以燃氣機組取代舊有4部燃油機組，不僅空污可減排96%、溫室氣體亦減量52%，可有效降低碳排放。此外，每個區域都有自身電源將有助於區域供電平衡，就近供電不僅可提升電網韌性，也減少長途輸電的能源耗損，提供北東發展穩定電力，是兼顧環境保護與穩定供電的雙贏最佳作法。

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