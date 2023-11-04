MacBook Pro 13吋停產Touch Bar遭淘汰 老果粉：可惜生態沒養好
蘋果M3晶片日前正式亮相，同步推出搭載M3系列晶片的14吋/16吋的MacBook Pro。有新機登場，隨之而來的就是宣告停產13吋的MacBook Pro，同時Touch Bar也走入歷史。
記者周淑萍/綜合報導
2016年首度亮相配置Touch Bar的13吋MacBook Pro，破天荒的設計，讓鍵盤上多出了有著「第二螢幕」Touch Bar，剛推出時讓不少果粉眼睛為之一亮，在7年後還是走入歷史的齒輪。Touch Bar可對應用戶不同程式而顯示不同的快捷選擇，用來取代傳統的功能鍵列，同時也將「Touch ID」整合在開機鍵上。但用戶對於Touch Bar的褒貶不一，官方在2021年的高階MacBook Pro將Touch Bar移除，但2022年的13吋M2 MacBook Pro仍有保留此設計。來到M3晶片，停產了13吋MacBook Pro也告別了Touch Bar。
記者本身就是2016年Touch Bar首代13吋MacBook Pro的用戶，不諱言當初就是因為酷炫的Touch Bar購機，自行建構Touch Bar有可能會有的多元功能，但後來使用上確實覺得有點雞肋。舉例來說，開啟Word文件，雖然Touch Bar的功能鍵會跟著改變，但大多都已經習慣點擊螢幕上的功能鍵，如果想要盲按，誤觸擊率也高，變成還要低頭去按Touch Bar，並不算方便。
再加上後續不管是官方或是第三方對於Touch Bar都沒有更多的支援，會去按的按鍵也都與原本的實體間相差無幾，讓Touch Bar的存在感相當低，到最後也就放生。此外，也因為Touch Bar是一片螢幕，容易會有過熱的情況發生，之後購機的考慮自然不會把有Touch Bar的機型放入選項。但在網路不少大神們懂得活用，對於Touch Bar還是力推，「可以自訂相當實用」、「能一鍵切換不同組合」、「方向正確，但可惜是軟體生態沒養好。」