宇珊婚前焦慮湧現！朝聖倪安東音樂劇《LPC》 自白：心情寫照
倪安東主演的外百老匯音樂劇《I Love You, You’re Perfect, Now Change》（劇迷暱稱《LPC》），在台灣已經演出破200場，新婚女星宇珊前往朝聖，宇珊表示看《LPC》會想起與老公戀愛時光，雖然甜蜜但也會有爭吵，但總是能用幽默來化解，尤其是劇中演出婚禮前，兩個人心中的焦慮，活脫脫就是自己的心情寫照，也想起當初老公在石門水庫求婚的浪漫情景。
記者羅凌筠／綜合報導
《LPC》號稱《六人行》、《慾望城市》音樂劇版，由4名演員擔綱演出，不停切換詮釋50多個人生角色，藉由音樂劇的方式講述20段關於約會、伴侶、婚姻、家庭的愛情故事，在幽默的劇本裡醞釀出了多個動人橋段，刻畫不同階段的戀愛與情感關係，更有觀眾在中場休息時求婚成功，被暱稱為「最強求婚助攻音樂劇」。
首次來看《LPC》的音樂才子蔡旻佑，剛結束《淡水小鎮》舞台劇巡演，表示過程中多次被劇情感染，隨著演員的精湛演出時笑時哭，也是第1次看百老匯的秀，雖然全程以英文演出，但不用擔心語言隔閡，絕對會看得懂，因為連提示字幕都有戲，會隨著演員演出的情緒做不同的變化。並現場告白喊話，要加入《LPC》演出陣容，並且還會拉小提琴現身。
第1代《LPC》演員巴鈺表示，看這齣劇就像做了一場心靈的SPA，會讓你想好好愛身邊的人，會帶老公還力邀曾國城來看劇。因為自己是第1代演員，自己太想要參與《LPC》，不論如何都會排除萬難，要讓觀眾來劇場看到不一樣的自己，期待下個月登場。導演曹瑞原、倪安東老婆管罄、微風女神宋蘋恩、人氣YouTuber泰辣也以行動支持，現場星光熠熠。