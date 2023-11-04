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快檢查手機！12款APP「藏木馬病毒」偷訂閱扣錢　超過220萬人受害

▲Google Play商店出現一批暗藏木馬病毒的惡意應用程式，偽裝成正常APP上架，類型包含應用類及遊戲類。（示意圖／翻攝Pexel）
▲Google Play商店出現一批暗藏木馬病毒的惡意應用程式，偽裝成正常APP上架，類型包含應用類及遊戲類。（示意圖／翻攝Pexel）

記者賴禹妡／綜合報導

資安業者「Dr.Web」提醒安卓（Android）用戶，Google Play商店出現一批暗藏木馬病毒的惡意應用程式，偽裝成正常APP上架，類型包含應用類及遊戲類，不僅會跳出大量廣告，還會引導用戶到投資詐騙網站，甚至擅自訂閱高額付費服務，目前全球已超過220萬人受害。 

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根據外媒《BleepingComputer》報導，資安業者「Dr.Web」在最新的報告中指出，今年9月團隊在Google Play商店發現一批暗藏木馬病毒的惡意應用程式，主要類型包含應用類及遊戲類，它們偽裝成正常APP成功躲過官方審查後上架，在全球下載次數累積超過220萬次。 

▲這批惡意應用程式偽裝成正常APP，成功躲過官方審查後上架，在全球下載次數累積超過220萬次。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲這批惡意應用程式偽裝成正常APP，成功躲過官方審查後上架，在全球下載次數累積超過220萬次。（示意圖／翻攝自Pixabay）
「Dr.Web」表示，這批惡意應用程式中都暗藏三種不同類型的木馬病毒，第一個就是常常跳出大量廣告的「HiddenAds」，第二個為將用戶引導到投資詐騙網站的「FakeApp」，還有擅自訂閱高額付費服務的「Joker」。 

其中「HiddenAds」大多會偽裝成遊戲類APP，並將APP圖標以Google Chrome模樣或透明圖標隱藏在應用程式中，只要用戶使用APP，後台就會祕密地透過遠端執行程式碼，讓大量廣告放送到手機瀏覽器中。 

「Dr.Web」向Google官方反應後，這12款APP已經自Google Play商店下架，但同時也要提醒曾經下載安裝過的安卓用戶，要儘速從手機卸載刪除，避免成為受災戶。 

📍12款暗藏木馬病毒APP 

Super Skibydi Killer：下載量100萬次 

Agent Shooter：下載量50萬次 

Rubber Punch 3D：下載量50萬次 

Rainbow Stretch：下載量5萬次  

Eternal Maze：下載量5萬次 

Love Emoji Messenger：下載量5萬次   

Cowboy's Frontier：下載量1萬次 

Fire Fruits：下載量1萬次   

Jungle Jewels：下載量1萬次 

Stellar Secrets：下載量1萬次 

Enchanted Elixir：下載量1萬次 

Beauty Wallpaper HD：下載量1千次 

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