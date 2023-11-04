快檢查手機！12款APP「藏木馬病毒」偷訂閱扣錢　超過220萬人受害

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「Dr.Web」表示，這批惡意應用程式中都暗藏三種不同類型的木馬病毒，第一個就是常常跳出大量廣告的「HiddenAds」，第二個為將用戶引導到投資詐騙網站的「FakeApp」，還有擅自訂閱高額付費服務的「Joker」。
其中「HiddenAds」大多會偽裝成遊戲類APP，並將APP圖標以Google Chrome模樣或透明圖標隱藏在應用程式中，只要用戶使用APP，後台就會祕密地透過遠端執行程式碼，讓大量廣告放送到手機瀏覽器中。
「Dr.Web」向Google官方反應後，這12款APP已經自Google Play商店下架，但同時也要提醒曾經下載安裝過的安卓用戶，要儘速從手機卸載刪除，避免成為受災戶。
📍12款暗藏木馬病毒APP
Super Skibydi Killer：下載量100萬次
Agent Shooter：下載量50萬次
Rubber Punch 3D：下載量50萬次
Rainbow Stretch：下載量5萬次
Eternal Maze：下載量5萬次
Love Emoji Messenger：下載量5萬次
Cowboy's Frontier：下載量1萬次
Fire Fruits：下載量1萬次
Jungle Jewels：下載量1萬次
Stellar Secrets：下載量1萬次
Enchanted Elixir：下載量1萬次
Beauty Wallpaper HD：下載量1千次