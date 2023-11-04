徐佳瑩蹲地慘叫「閃到脖子」！高爾宣衝上台救場 遭要求尷尬20秒
徐佳瑩於今（4）日舉行「變得有些奢侈的事」巡迴演唱會台北站，而高爾宣擔任首場演唱會嘉賓，兩人合唱歌曲〈傲嬌〉、〈Without You〉，引起全場尖叫聲，成為首場演唱會的亮點之一。此外，徐佳瑩在演唱歌曲〈準明星〉時，因為大力扭動身體，沒想到讓她閃到脖子。
記者吳雨婕／台北報導
徐佳瑩在唱〈準明星〉時，熱力扭動身體，沒想到一個Wave的姿勢，讓她閃到脖子，她還因此蹲地唱不了歌詞，尷尬開口：「我真的閃到脖子了。」緊接著徐佳瑩演唱歌曲〈傲嬌〉，唱到一半，高爾宣突然現身舞台接唱RAP，之後則是演唱他的歌曲〈Without You〉與徐佳瑩〈傲嬌〉的混合版。一曲合唱完畢，徐佳瑩表示，每次看到高爾宣都是在YT或是電視上，甚至還害羞地說，若還在學生時代，高爾宣善良有才華又跩的模樣，一定是她的菜，說完立即假裝尷尬的說：「我媽有來。」
高爾宣順勢接哏，笑回：「我媽也有來，她帶著姐妹一起來。」還透露媽媽只要聽徐佳瑩的〈失落沙洲〉都會哭。而身為「地主」的徐佳瑩必須要盡責的把高爾宣送離開，因此兩人特別搭上「Lala move」繞半場回到主舞台，徐佳瑩還耍冷表示，想要試試看全場尷尬20秒的感受，看能有多尷尬，讓高爾宣差點無法招架，隨即表示要現場粉絲出點聲音，並沿途打招呼、握手，不按牌理出牌的徐佳瑩，則是在一旁唱起了〈採紅菱〉與〈歡喜就好〉。