139線「過彎角度小於60度」就開罰！彰化警遭砲轟 宣布取消政策
往返彰化、南投兩縣的139線「死亡彎道」近年來車禍頻繁，過去在5月到8月間都有出現死亡車禍的情況，然而彰化縣警局日前公布，表示在139線的兩個彎道處將開始實施科技執法，只要機車過彎角度小於60度即會拍照，再由員警過濾無誤後開單，從11月15日起開罰。結果消息曝光之後，遭到許多機車族砲轟。對此，彰化警方出面回應，表示「經過審慎評估之後，將暫緩實施政策」。
記者張嘉哲/綜合報導
彰化縣警局日前表示，139縣道彎道壓車競技耍帥行為，成功吸引追焦網路社群媒體注意，在年輕族群間發酵，日前派便衣員警進行錄攝危險駕駛行為，結果「此舉果然奏效，統計112年8月至10月26日期間，發生交通事故5件，較去年同期12件減少7件，減少比例將近6成」，因此在139線的兩個彎道處將開始實施科技執法，只要機車過彎角度小於60度即會拍照。
結果此政策曝光之後，遭到不少機車族砲轟，表示山路過彎很容易就小於60度，稱這個政策根本就是在搶錢。對此，彰化縣警局出面回應「本局原擬針對139縣道彎道壓車危險駕駛行為，實施科技執法取締，並於近期宣導周知後開始實施，本案相關取締方式，引發社會大眾正反兩面熱烈討論，共同正視139縣道交通安全。」
彰化縣警局提到「本局將廣納各方意見，針對法律規範、系統穩定、儀器精準、違行態樣及社會觀感等方面，進一步審慎全面評估，研擬更縝密執行方式，以消除民眾疑慮，本案將持續宣導安全駕駛觀念，並暫緩後續科技執法。」警方呼籲用路人，騎車逞快逞帥容易發生交通事故，遵守交通安全規則，維護您我的行車安全，珍惜生命，快樂出門、平安回家。