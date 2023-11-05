雙11都還沒到！尼克清空「老婆Ashly購物車」 粉絲見總金額讚爆
YouTuber「這群人」成員尼克與港妻子Ashly結婚後育有一女，感情相當穩定。然而近日尼克頻道上傳新影片，自願自己出錢結清老婆的購物車，為了就是要感謝老婆持家的辛苦，結果最終花了53萬元，讓不少粉絲看了相當感動「真的是好老公天啊！」、「別人的老公總是不會讓我失望」。
記者張嘉哲/綜合報導
雙11下個禮拜登場，不少人都已經準備好要把「購物車」裡面想要的商品一次給結清，然而尼克日前上傳最新的影片當中，表示在婚姻當中就該為另外一半付出，那樣也能夠從中獲得更多，所以在趁老婆在洗澡的時候，要偷偷的把Ashly購物車的東西一一清點並且結帳。
在清點的過程當中，發現老婆Ashly的購物車裡面除了有自己的精品、化妝品以外，有一大部分都是家庭所需，因為Ashly負責一手包辦家中的大小事，讓尼克也非常感動，為了好好感謝老婆才想出這個企劃。而在清點後發現，金額總價138萬1000元。
不過這樣高額的真相是，其中有一個要價「85萬1000元的名牌包」尼克透露「在一起一輩子，有的是時間買回來」，但仍然還是霸氣的把名牌包以外的東西全部結清，一共花費53萬元，內容物包括了新手機、Apple Watch、名牌衣服、手錶及其他牌子的包包，一開始Ashly回家看到一堆箱子，起初懷疑是尼克要惡整她，沒想到是這麼大的驚喜。
影片曝光之後，不少網友紛紛回應「別人的老公真的都不會讓人失望耶」、「尼克真的好愛老婆喔！」、「果然別人的老公都不會讓人失望耶！好感動喔」、「真的好暖喔！尼克真的是好男人耶」、「已哭！Ashly真的好幸福，尼克好老公++」、「馬上拿給我老公看這個影片」。