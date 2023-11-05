大巨蛋連日挨批　李四川勉勵團隊：重大建設都不是批評者完成

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李四川今指出，這幾天很多人對大巨蛋有很多批評，讓施工團隊有點氣餒，而他則鼓勵團隊們不要灰心，完成大巨蛋，「不是我們很強大，而是我們很弱小」，因為很弱小，所以一點一滴沉默地施做才能完成，水滴日夜靜默卻能穿石，最具力量的人往往都是沉默的。
李四川強調，這個世界重大的建設，都不是批評者完成的，但也因他們的批評，讓重大建設好再更好。李四川也PO出他拍的玫瑰花送給施工團隊，替他們加油，也感謝給予指正的人，「送人玫瑰，手留遺香。請大家給歷經十幾年才完成的大巨蛋一點點鼓勵與加油」。
台北大巨蛋11月18日將舉辦首場棒球測試賽，並開放民眾參與，後即將在12月3日舉行棒球亞錦賽。對此，台北市副市長李四川今（5）日引滴水穿石勉勵台北市府同仁，並稱這幾天很多人對大巨蛋有很多批評「這個世界重大的建設，都不是批評者完成的，但因他們的批評，讓重大建設好再更好」，盼團隊不要灰心。
台北市議會交通委員會日前至大巨蛋視察，有議員批評菸廠路停車場出入口動線混亂、大客車臨停量能不足及黃線臨停預約制於法無據等；而教育委員會前往考察時，則發現燈光過亮恐讓球員發生眩光問題、球員休息室高度不夠等問題。
李四川今指出，這幾天很多人對大巨蛋有很多批評，讓施工團隊有點氣餒，而他則鼓勵團隊們不要灰心，完成大巨蛋，「不是我們很強大，而是我們很弱小」，因為很弱小，所以一點一滴沉默地施做才能完成，水滴日夜靜默卻能穿石，最具力量的人往往都是沉默的。
李四川強調，這個世界重大的建設，都不是批評者完成的，但也因他們的批評，讓重大建設好再更好。李四川也PO出他拍的玫瑰花送給施工團隊，替他們加油，也感謝給予指正的人，「送人玫瑰，手留遺香。請大家給歷經十幾年才完成的大巨蛋一點點鼓勵與加油」。